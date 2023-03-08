Biden ve Macron'dan 'Ukrayna' görüşmesi

AA

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Ukrayna'ya yapılan yardımlar ve Hint-Pasifik'teki işbirliklerini ele aldı.

AA'nın haberine göre; Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, liderlerin, Ukrayna'ya verilen destek ve güvelik yardımlarını sağlamaya devam etme kararlılığının yanı sıra Rusya'ya saldırganlığı nedeniyle bedel ödetme taahhüdünün ele alındığı aktarıldı.

Biden ve Macron'un, Hint-Pasifik'te ABD ve Fransa arasındaki işbirliklerini ele aldıkları belirtilen açıklamada, Çin'in kurallara dayalı uluslararası düzene karşı çıkardığı zorluklar kapsamındaki ortak çabaları da masaya yatırdıkları kaydedildi.

Açıklamada, liderlerin temiz enerjiye geçişi hızlandırma konusunda yakın işbirliği yapma taahhütlerini yineledikleri ifade edildi.

*Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

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