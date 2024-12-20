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        Haberler Dünya Amerika Biden ocak ayında İtalya'da Papa ile görüşecek | Dış Haberler

        ABD Başkanı Biden ocak ayında İtalya'da Papa ile görüşecek

        ABD Başkanı Joe Biden, 9-12 Ocak 2025 tarihlerinde İtalya'yı ziyaret edecek ve Papa Franciscus'un yanı sıra İtalyan yetkililerle bir araya gelecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 06:32 Güncelleme: 20.12.2024 - 06:34
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        Biden ocak ayında İtalya'da Papa ile görüşecek
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        Görevini 20 Ocak 2025'te seçilmiş başkan Donald Trump'a devredecek Biden, görev süresinin sonuna yaklaşırken Papa Franciscus ile görüşecek.

        Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, 9-12 Ocak'ta gerçekleşecek İtalya ziyaretinde Papa Franciscus, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya gelecek.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
        #ABD
        #joe biden
        #Papa
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