AA

ABD medyasında yer alan habere göre, kabinesini şekillendirmeye başlayan Biden, Dışişleri Bakanlığı görevine kendisine üst düzey dış politika danışmanlığı yapan Antony Blinken'ı getirecek.

AA'nın aktardığı haberegöre; Biden'ın aynı zamanda Senato Dış İlişkiler Komitesinde yardımcısı olan 58 yaşında olan Blinken, Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı olarak görev yaptı.