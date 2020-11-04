ABD Başkanlık Seçimlerinde henüz net bir kazanan yok. Son 2 haftada özellikle çeşitli anket sonuçlarında Demokrat Joe Biden yarışı rahat kazanacak gibi görünüyordu. Ancak sandıktan çok yakın oranlar çıktı.
İlk sonuçlar geldiğinde Joe Biden'ın kazanması daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyordu. Ancak daha sonra Başkan Donald Trump'ın kazanma ihtimali güçlendi.
TSİ 15.10 itibarıyla ise Biden bir nebze daha şanslı gözükse de başa baş bir yarış oluyor. Bu yakın yarış ve Trump'ın erken zafer ilan etmesinin ardından mahkemeye gidebileceğini belirtmesi bir anlamda piyasaların en istemediği senaryonun gerçekleşme ihtimalini doğurdu.
Piyasalar Joe Biden zaferini olumlu yönde fiyatlamış olsa da, uzmanlar Başkan Trump zaferini de özellikle Cumhuriyetçi ağırlıklı bir Senato'yla birleşince kötü bir senaryo olarak değerlendirmiyordu.
Şu an itibarıyla ise seçim sürecinin uzayabilir, yani belirsizlik bir süre daha devam edebilir. Kırmızı (Cumhuriyetçi) dalga mı mavi (Demokrat) dalga mı kazanacak derken belirsizlik dalgası piyasalara hakim oldu.
Bu sebeple küresel piyasalarda büyük bir dalgalanma yaşandı. Sabah saatlerinde Alman DAX endeksi yüzde 1.6 düştü, ardından yüzde 0.5 artıya geçti.
BIST 100 AVRUPA'YA GÖRE İSTİKRARLI
Fransa'da ise CAC 40 sabah yüzde 1 düşmesinin ardından, benzer şekilde yüzde 0.8 artıya geçti. Londra Borsası'nda da FTSE 100 endeksi sabah yüzde 0.5 eksideyken, öğle saatlerinde yüzde 0.5 artıya döndü.
Borsa İstanbul ise Avrupa boralarına göre daha istikrarı bir seyir izledi. BIST 100 sabah yüzde 1 yükselişle açıldı. Yüzde 1-1.4 aralığında yükselmeyi sürdürdü.
Benzer hareketler kur tarafında da yaşanıyor. Dolar/TL 8.35-8.52 gibi geniş bir aralıkta hareket etti. Euro/dolar da 1.1600-1.1770 gibi alışılmışın üstünde bir alanda gidip geldi. Saat 15.10 itibarıyla Euro dolar karşısında yüzde 0.1 yükselmiş durumda.
GELİŞMEKTE OLAN PARA BİRİMLERİNDE SERT HAREKET
Gelişmekte olan ülke para birimleri ise dolar karşısında daha sert dalgalandı. Meksika Peso'su dolar karşısında önce yüzde 0.9 değer kaybetti ardından yüzde 4.5 kazanca döndü. Güney Afrika Randı ise dolar karşısında önce yüzde 2 yükseldi ardından kazancının tamamını geri verdi. Rus Rublesi ise tam tersine önce yüzde 1.5 değer kaybetti sonra kayıplarını geri aldı.
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