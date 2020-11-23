Biden'a dayalı 'gümüş fon'

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İş Portföy, ABD'de Joe Biden'ın başkan seçilmesi nedeniyle temiz enerjiye yapılacak yatırımların artacağı beklentisi ile gümüş kullanımının yükseleceğini öngörerek Serbest Gümüş Fonu kurdu. İş Portföy, Biden'in yanı sıra Avrupa Birliği'nin çıkardığı pandemi mali destek paketinde temiz enerji ile ilgili önşartlar konulduğuna dikkat çekiyor. Ayrıca gümüşün altın ile paralel hareket ettiğinden yola çıkarak likiditenin bol, faizlerin düşük olduğu dönemde gümüş fiyatının yükseldiğine de vurgu yapıyor. Bu üç beklentiden yola çıkan İş Portföy, 20. Yılında Türkiye’nin “gümüş”e yatırım yapan ilk serbest fonunu Borsa İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilen Gong Töreni ile yatırımcılara sundu. Gümüş ve gümüşe dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak gümüş fiyatlarında oluşabilecek fırsatlardan yatırımcıların yararlanmasını sağlamayı hedefleyen İş Portföy Gümüş Serbest Fon, nitelikli yatırımcılar tarafından alınabilecek. İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan, tarihteki ilk altın gümüş paritesinin 1'e 2 olduğunu daha sonda bu tutarın 12'ye yükseldiğini 1792'de ise 17 olarak belirlendiğini ifade etti. Eraslan, 20 yüzyılda rakamın 47'ye 21'inci yüzyılda ise 50-70 aralığına çıktığını şu anda ise paritenin 77 olduğunu dile getirdi. Eraslan gümüşün sanayideki ve temiz enerji üretimindeki kullanımının artması ile birlikte paritenin eski ortalamaları olan 40 düzeyine ineceğini tahmin edttiklerini söyledi.

YATIRIM FONLARINA İLGİ ARTTI

Törende yaptığı konuşmada İş Portföy’ün 20. Yılında Türkiye’nin gümüşe yatırım yapan ilk serbest fonunu sunmaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan; “2020 yılında pandemiyle ilgili gelişmelere ve ekonominin konjonktürüne bağlı olarak yatırım fonlarına ve diğer sermaye piyasası araçlarına duyulan ilgi hiç olmadığı kadar arttı. Bu tablo, sektörümüz ve ülke ekonomisi açısından ümit vericidir. Büyüyen yatırımcı ilgisinin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak şekilde, İş Portföy olarak performans odaklı, ihtiyaçlara uygun yenilikçi ürünleri yatırımcılarımıza sunmaya ve ürün yelpazemizi çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye’de yatırımcılar altını gayet iyi tanıyor, biliyor. Gümüş ise değerli metal olmanın yanında, elektronik eşyadan, ilaca ve yenilenebilir enerjiye kadar farklı sektörlerde geniş bir kullanım alanına sahip olmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Elektronik ve yenilenebilir enerjinin hayatımızda daha fazla yer tutacak olması yatırımcıları gümüşe yönlendiriyor. Gümüş çok geniş talep yelpazesi nedeniyle, çeşitli koşullarda iyi bir getiri sunma potansiyeline sahip. Sektörde bir ilk olan Gümüş Serbest Fon’umuzun şimdiden yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılanması bizleri memnun ediyor” dedi. İş Portföy’ün Gümüş Serbest Fon satış başlangıcı 23 Kasım 2020 Pazartesi olarak belirlenirken, nitelikli yatırımcılar tarafından Tefas'a üye banka ve aracı kurumlardan alınabilecek.

Borsa İstanbul A.Ş. ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Borsa İstanbul temsilcilerine ek olarak, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, TSPB ve finans sektöründen katılımcıların ağırlandığı törende Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, İş Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Türkakın, İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan ve Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yılmaz Ertürk gongu birlikte çaldılar.