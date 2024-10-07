Biden, 7 Ekim mesajında İsrail'in Gazze'deki saldırılara değinmedi

ABD Başkanı Joe Biden, 7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail'e düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamasında, İsrail'in son bir yıldır Gazze'de yürüttüğü soykırıma değinmeden İsrail ile dayanışma vurgusu yaptı.

Biden, "Yahudi halkı için 7 Ekim, Holokost'tan bu yanan yaşanan en ölümcül gün oldu." ifadesini kullandığı açıklamasında, Hamas'ın saldırılarında 1200'den fazla İsraillinin öldüğünü belirtti.

Açıklamasında, 250'den fazla kişinin esir alındığını ve bu kişiler arasında 12 Amerikalının bulunduğunu kaydeden Biden, saldırının hemen akabinde İsrail'e gittiğini ve o günden itibaren Tel Aviv'e siyasi ve askeri her anlamda çok güçlü şekilde destek verdiklerini vurguladı.

Gazze'de ateşkes için çalışmaya devam ettiklerini savunan Biden, İsrail-Lübnan çatışmaları konusunda da diplomatik çözümü desteklediklerini ifade etti.

İsrail ordusunun katlettiği 42 binden fazla Filistinliyi gündemine almayan Biden, "Hamas'ın masum sivillerin arasına saklanması ve onların arasında bulunması nedeniyle" ölüm sayısının çok olduğu iddiasında bulundu.

Aynı açıklamasında 7 Ekim'den sonraki süreçte öldürülen Filistinlilere dikkati çeken Biden, kaç Filistinlinin öldürüldüğünü belirtmeden "Çok fazla sayıda Filistinli bu çatışma yılında çok fazla acı çekti." ifadesini kullandı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, 7 Ekim'in birinci yılında yaptığı yazılı açıklamada, "Hamas tarafından alınan 1200 masum can arasında 46 Amerikalı da vardı; bugün, sevdiklerinin yasını tutan aileler ve topluluklarla birlikte biz de yas tutmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Masum insanların acılarının sona ermesi için bir ateşkes ve esir anlaşmasının zamanı çoktan geçti." diyen Harris, açıklamasında İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma ilişkin herhangi bir değerlendirme yapmadı.

Öte yandan konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris de ABD'nin İsrail'e güçlü destek verdiğini vurguladı.

Açıklamasında birinci yıl dolmasına rağmen Hamas'ın halen elinde tuttuğu esirlerin arasında bazı ABD vatandaşlarının da bulunduğunu belirten ABD'nin BM Temsilcisi, "Hamas'ın saldırısı sonucu acı çekmeye devam eden milyonlarca İsrailli ve Filistinli insana, bu şiddet döngüsünü sona erdirmek borcumuzdur." ifadelerini kullandı.

Greenfield, açıklamasında, son bir yılda İsrail'in soykırımına maruz kalan yaklaşık 42 bin Filistinli ile yerinden edilen, açlık çeken ve salgın hastalıklarla mücadele eden Gazzelilere değinmedi.

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