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“Rosmarinus officinalis” olarak da bilinen biberiye; bir Akdeniz bitkisi olarak Akdeniz bölgesinde çok popülerdir. Akdeniz mutfağının oldukça popüler bir baharatı olan bu bitkinin; çayı, yağı ve özütü birçok farklı şekilde kullanılır. Birçok yemek biberiye yağı ve taze çekilmiş yaprakları ile pişirilir.

Biberiye Yağının Faydaları Nelerdir?

Bugün birçok tıbbi preparat; biberiye yağı içerir. Biberiye yağının kanıtlanmış ve bilinen faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Sindirime Yardımcı Olur: Biberiye yağı genellikle; hazımsızlık tedavisinde, şişkinlik, mide krampları, kabızlık ve şişkinlik giderilmesinde kullanılır. Bu uçucu yağın ayrıca dispepsi semptomlarını hafiflettiği ve iştah açıcı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalarda biberiye yağının; karaciğer için temizleyici esansiyel yağı olduğu ve aynı zamanda sindirim sürecinin önemli bir parçası olan safra oluşumunu ve salınımını düzenlemeye yardımcı olduğu görülmüştür. Ayrıca biberiye yağı; kan dolaşımını hızlandırır, besinlerin emilimini ve sindirimini hızlandırır. Özellikle sığır eti ve benzeri etlerin sindirilmesine yardımcı olur.

Biberiye Yağının Saçınıza Faydaları: Biberiye yağının saça faydalarıen çok bilinen yararlarıdır. Bu sebeple de biberiye yağı ve biberiye çayları şampuan ve losyonlarda saç bakımı için yaygın olarak kullanılmaktadır. Biberiye yağının düzenli kullanımı; saç köklerinin daha güçlü hale gelmesini ağlayarak saçların daha hızlı uzamasına yardımcı olur. Ayrıca biberiye yağının; erken saç dökülmesini ve saçın grileşmesini yavaşlattığı görülmüştür. Bu nedenle biberiye yağı; kel insanlar ya da erkek tipi kellik belirtileri göstermeye başlayanlar için mükemmel bir toniktir. Biberiye yağı; kuru ve pul pul ciltler için de faydalıdır. Kafa derisine düzenli olarak biberiye yağı ile yapılan masaj, derinin temizlenmesini sağlar. Ayrıca kepeklenmeyi önler. Saçlı derideki problemleri çözmek için genelde biberiye yağı, çay ağacı yağı ve fesleğen yağı ile karıştırılarak kullanılır. Yıllardır biberiye yağı; sıcak yağ tedavileri kullanarak saçları koyulaştırmak ve güçlendirmek için zeytinyağı ile birlikte kullanılmıştır.

Ağız Sağlığını İyileştirir: Biberiye yağı; iyi bir dezenfektandır ve genellikle gargara olarak kullanılır. Ayrıca kötü nefes kokusunu gidermeye yardımcı olur. Ağızdaki bakterileri yok ederek diş eti iltihabını, kavitleri, plak birikimini ve diğer diş problemlerini önleyebilir.

Biberiye Yağının Cilde Faydaları: Biberiye yağı; cilt bakımındasaç bakımında kullanıldığı şekliyle yaygın olarak kullanılmaz. Ancak egzama, dermatit, yağlı cilt ve aknenin yok edilmesine yardımcı olan antimikrobiyal ve antiseptik özelliklere sahiptir. Biberiye yağının düzenli masaj yağ ile topikal olarak uygulanması cildin tonlanmasına ve kuruluğun giderilmesine yardımcı olur. Düzenli olarak uygulandığında ya da nemlendiricinizin ve diğer kremlerin ana bileşeni olduğunda cildinize sağlıklı ve eşit bir parlaklık da verebilir.

Biberiye Yağı Hafızayı Güçlendirir: Bu yağ; harika bir beyin ve sinir toniğidir. Sınavlar sırasında öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılır. Çünkü odaklanmayı arttırır ve verimli çalışmayı sağlar. Zihinsel aktiviteyi uyarır ve depresyon, zihinsel yorgunluk ve unutkanlık için iyi bir çözümdür. Beyniniz ne zaman yorulursa, can sıkıntısını gidermek ve zihinsel enerjinizi yenilemek için biraz biberiye yağı solumayı deneyin. 2003 yılında yapılan bir araştırmada araştırmacılar; bir sınav sırasında biberiye yağı soluyan 144 katılımcının, bilişsel işlevlerinin anlamlı derecede yükseldiğini görmüşlerdir. Bu sebeple; bazı araştırmacılar, arıtılmış nöral aktivite ve uçucu yağ arasındaki bu belirgin bağlantı sebebiyle; bazı hastalarda Alzheimer hastalığının başlangıcını yavaşlatmak için alternatif bir tedavi olarak biberiye yağı kullanma seçeneklerini araştırmaya başladılar.

Stresi Azaltıcı Etkisi Vardır: Biberiye yağının rahatlatıcı özelliği haricinde; tükürükte kortizol düzeyini düşürdüğü kanıtlanmıştır. Kortizol; vücudun strese karşı verdiği yanıt sırasında ortaya çıkan ana stres hormonlarından biridir. Kronik stres nedeniyle ortaya çıkabilecek kanda aşırı kortizol, hormonal dengeyi bozabilir, metabolizma etkinliği de dahil olmak üzere vücutta çeşitli hasarlara yol açabilir. 2007’de yayınlanan bir çalışmada; biberiye yağı ve lavanta yağının beş dakika süreyle teneffüs edilmesi, çalışmaya katılan deneklerin tükürüğündeki kortizol seviyelerini önemli ölçüde azaltmıştır. Bu sebeple biberiye yağının kronik stresin doğal tehlikelerini azaltabileceği belirtilmiştir.

Biberiye Yağı Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Antioksidanlar, enfeksiyon ve hastalıklar ile savaşmak için vücudumuzda sahip olduğumuz en değerli savunma silahlarından bazılarıdır. Bu sebeple antioksidanların aktivitesine katkıda bulunan ya da bunu tetikleyen herhangi bir gıda veya uçucu yağ, genel olarak sağlık için faydalıdır. Yapılan bir çalışmada; biberiye yağının solunması ya da masajda kullanılması ile kortizol düzeylerinin azaldığı görülmüştür. Aynı anda test deneklerinin vücutlarındaki serbest radikal aktivitesinin de önemli ölçüde arttığı görülmüştür. Bu demektir oluyor ki, aromaterapi seanslarında ya da başka yollarla biberiye yağının düzenli kullanımı veya solunması, bağışıklık sisteminin gücünü artırabilir. Ayrıca kanser ve kalp hastalıkları dahil olmak üzere serbest radikallerle ilişkili tüm hastalıklarla mücadeleye yardımcı olabilir.

Ağrıyı Azaltma Etkisi Vardır: Biberiye yağının; ağrıyı baş ağrısı, kas ağrıları, romatizma ve hatta iltihaplı romatizmatedavisinde yaygın olarak kullanıldığını biliyoruz. Bu yağ ile ağrıdan etkilenen bölgeye masaj yapmak hızlı bir şekilde ağrıyı hafifletebilir. Romatizma tedavisinde biberiye yağı ile buhar banyoları da etkilidir. Bu yağ aynı zamanda; iltihap önleyici niteliklere de sahiptir. Ayrıca; biberiye yağının ağrıyı azaltabilen ve aynı zamanda daha hızlı iyileşme için kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan kan dolaşımını uyardığı bilinmektedir.

Kötü Kokuları Giderir: Biberiye yağının büyüleyici bir aromasıvardır. Yağ, eşsiz ve sarhoş edici aroması nedeniyle oda spreyi, kozmetik, bakım ürünleri, gıdalar, banyo yağları, mumlar ve parfümlerde kullanılır. Biberiye yağı solunduğunda, zihinsel enerjiyi artırabilir ve ayrıca solunum sistemini temizlediği de bilinir. Birçok insan, evdeki kötü kokuyu gidermek için içine biberiye yağı karıştırılmış suyu hava spreyi olarak kullanır.

Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıkları Önler: Son zamanlarda yapılan araştırmalar; biberiye yağının antimikrobiyal özelliklerinin, cinsel yolla bulaşan hastalıkların önlenmesine ve herpes virüsünün tekrarlayan inflamasyonuna yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Herpes virüsü; normal antiviral ilaçlara karşı hızla bağışıklık geliştirebilir. Bu durumda da alternatif yöntemler her zaman araştırılır. Birçok çalışma; biberiye yağının deneklerde Herpes virüsünün semptomlarını azaltmak için etkili bir seçenek olduğunu ve hatta virüsün bulaşma düzeyini etkilediğini göstermiştir.



Solunum Sorunlarını Tedavi Edicidir: Biberiye yağının; solunum problemlerinin tedavisi konusunda yararları iyice araştırılmış ve desteklenmiştir. Yağın kokusunun boğaz tıkanıklığına iyi geldiği görülmüştür. Ayrıca solunum alerjileri, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve grip tedavisinde de kullanılmaktadır. Biberiye yağı; antiseptik özelliklere sahip olduğundan, solunum yolu enfeksiyonları için de etkilidir. Yağ antispazmodiktir ve bu nedenle bronşiyal astım tedavisinde kullanılır.

