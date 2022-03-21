Biberiye yağının faydaları

Her geçen gün popülerliği artan doğal yağlardan biri olarak karşımıza çıkan biberiye yağının kullanımı eski tarihlere dayanmaktadır. Halk arasında mucize yağ olarak da adlandırılan biberiye yağı alternatif tıbbın vazgeçilmezleri arasında yer alırken, son dönemlerde kozmetik sektörü için de önemli bir konumdadır. İşte biberiye yağı hakkında bilinmeyenler…

Biberiye Yağı Faydaları

Biberiye yağı bayılma problemi olan kişiler için kullanılabilir. Baygınlıktan sonra kişiye koklatılırsa ayılma sürecini hızlandırır.

Biberiye yağının sigara bırakma sırasında kullanılması önerilmektedir. Şakak bölgesine sürülen biberiye yağının sigara içme isteğini azalttığı ifade edilir.

Biberiye yağı morlukların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olur.

Kabızlık sorununu çözmek için karnın alt kısmına biberiye yağı ile masaj yapılabilir.

Biberiye yağı koklamak baş ağrısına iyi gelir.

Selülit problemi yaşayan kişiler biberiye yağını duş aldıktan sonra masaj yaparak uygulayabilir.

Duş öncesinde saç diplerine biberiye yağı ile masaj yapmak saç dökülmesine iyi gelir.

Şampuanın içerisine bir ya da iki damla biberiye yağı ekleyip bu şampuan ile saç yıkanırsa kepeklerde azalma olur.

Biberiye Yağı Zararları

Biberiye yağı tek başına kullanılmamalıdır. Aksi halde ciltte tahrişe sebep olur. Biberiye yağının zararları şunlardır:

Zeytinyağı ile seyreltilmeden kullanılır ise ciltte tahrişe yol açar.

Hamile ya da emziren kadınların biberiye yağı kullanması önerilmez.

Biberiye yağı kullanmadan önce cildin küçük bir bölgesinde deneme yapılmalı ve 24 saat beklenmelidir. Ardından bir sorun meydana gelmez ise kullanılmalıdır.

Yüksek tansiyona sahip olan kişilerin biberiye yağından uzak durması gerekmektedir. Bunun nedeni biberiyenin kan basıncını düşürmesidir.

Aşırı biberiye kullanımı midede bulantıya, akciğerlerde ödem oluşmasına yol açabilir.

Biberiye Yağı Hafızayı Güçlendirir Mi?

Biberiye yağının odaklanmayı arttırdığı bilinmektedir. Bu yüzden özellikle sınav dönemlerinde öğrencilerin kullanımına rastlanmaktadır. Biberiye yağı aynı zamanda strese iyi gelir, zihni dinginleştirir ve unutkanlığa iyi gelir.

Biberiye Yağı Yüze Faydaları

Biberiye yağı ile merak edilen konulardan biri yüze olan faydalarıdır. Biberiye yağının yüze faydalı olduğu bilinir. Bunu sebebi içeriğindeki antiseptik özelliktir. Antiseptik içeriği ile biberiye yağı akne ve sivilcelerin oluşumunu engeller.

Biberiye Yağı Cilde Faydaları

Biberiye yağının cilt üzerinde olumlu etkileri vardır. İçeriğindeki bileşenler ile yüzde kullanıldığında sivilce ve akneleri yok eder. Aynı zamanda yeni sivilce ve aknelerin çıkmasını da engeller.

Cildin daha parlak görünmesini sağlar. Canlılık verir.

Selülit problemi olan kişiler tarafından kullanılabilir. Duştan sonra masaj yapılarak selülitli bölgeye biber yağı kullanıldığında ciltte gözle görülür bir düzelme meydana gelecektir.

Biberiye Yağı Nasıl Kullanılır?

Biberiye yağı farklı şekillerde kullanılır. Ancak kullanımda ilk dikkat edilmesi gereken cilde direkt olarak temas etmemesidir. Öncesinde zeytinyağı ile seyreltilmelidir. Seyreltilen biber yağını cilt üzerinde bir pamuk yardımı ile kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra elinizin içinde avucunuza damlattığınız biber yağını koklayarak da kullanabilirsiniz. Saçta biber yağı kullanımında da parmak uçları ile direkt olarak saç diplerine masaj yapabilirsiniz.