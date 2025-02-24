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        Haberler Dünyadan Bianca Censori bu kez kendini çarşafla örttü - magazin haberleri

        Bianca Censori, bu kez kendini çarşafla örttü

        Kanye West'in eşi Bianca Censori, çıplaklık odaklı bir filmde başrolde yer aldı. Grammy Ödülleri'nin kırmızı halısında tamamen çıplak oluşuyla günlerce manşetlerden inmeyen Censori, filmin gösterimine, yüzü dâhil her yerini siyah bir örtüyle kapatarak girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 11:45 Güncelleme: 24.02.2025 - 11:45
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        • 1

          Grammy Ödülleri'ndeki dudak uçuklatan gösterilerinin ardından Kanye West'in eşi Bianca Censori, tam bir ilgi budalası olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
          Bianca Censori, 25 milyon dolarlık filmlerinin gösterimine giderken, yine görünümleriyle şaşırttı. Tabii bu defa, Grammy kırmızı halısında tamamen çıplak çıkan Censori, üstünü siyah bir çarşaf benzeri örtüyle kapatırken objektiflere yansıdı.

        • 2

          47 yaşındaki rapçinin baştan aşağı siyah kıyafet giydiği galada, 30 yaşındaki eşi Bianca Censori, hem vücudunu hem de yüzünü kapatarak galaya girdi. Her defasında bedeninin büyük bir bölümünü açıkta bırakan kıyafetleriyle görüntülenen, 3 Şubat'taki Grammy ödülleri'nde ise tamamen çıplak olarak kırmızı halıya çıkan Censori'nin üzerini tamamen örterek galaya giriş yapması, şaşırtıcı bulundu.

        • 3

          Bianca Censori'nin film gösterimi sırasında da yüzünü kapattığı, örtüyü hiç çıkarmadığı öğrenildi. Kısmen Japonya'da çekilen filmin başrolünde Censori yer alıyor. Censori'nin filmde bol miktarda çıplak sahnesinin olduğu biliniyor. Kanye West daha önce Instagram'da Censori'nin tamamen çıplak olduğu film afişini paylaşmıştı.

          Yönetmenliğini Vanessa Beecroft'un üstlendiği film hakkında kanye West, sosyal medyada şu açıklamayı yapmıştı: Yapımını benim üstlendiğim, Vanessa Beecroft'un yönettiği, Japonya'da çektiği ilk uzun metrajlı filminde başrol oynadığı için karımla çok gurur duyuyorum.

        • 4

          FİLM, ÇIPLAKLIK ODAKLI

          Kanye West ile Aralık 2022'de evlenen Bianca Censori, mimarlık eğitimi aldı. Tamamı kadınlardan oluşan oyuncu kadrosunda Censori'nin başrolü üstlendiği filmin, "çıplak olmaktan utanmanın insanlar için doğal olmadığı" ve "müstehcenliğin yalnızca zihinde var olduğu" konularına odaklandığı aktarıldı.

        • 5

          Filmin çekimleri yakın zamanda Japonya'da tamamlandı, ancak açıklanmayan bir yerde devam etmesi planlandı. West, Censori'nin fotoğrafçılara sırtını döndüğü, kürk mantosunu düşürdüğü ve çıplak vücudunu transparan bir elbisenin altında açığa çıkardığı Grammy Ödüllerin'nin ardından X platformunda filmden bahsetmişti.

        • 6

          Kanye West; son dönemde antisemitik, homofobik ve cinsiyetçi ifadelerle dolu sosyal medya mesajlarının ardından giyim markası altında gamalı haçlı beyaz tişört satmasıyla tepkileri üzerine çekmişti.

        Törenden kovuldukları iddia edildi
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