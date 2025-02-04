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        Haberler Dünyadan Kanye West, kırmızı halıya çıplak çıkan eşi Bianca Censori ile birlikte Grammy'den kovulduğu iddiasına yanıt verdi - magazin haberleri

        Kanye West ve kırmızı halıya çıplak çıkan eşi Bianca Censori'nin Grammy'den kovulduğu iddia edildi

        Kanye West ve kırmızı halıya iç çamaşırsız bir şekilde, transparan elbiseyle çıkan eşi Bianca Censori'nin, Grammy Ödülleri törenine davetsiz katıldıkları ve müstehcenlik gerekçesiyle törenden kovuldukları iddia edildi. West, iddiayı yalanlayarak gazeteci Don Lemon'u suçladı. Lemon'dan yanıt gecikmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 12:09 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:09
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        • 1

          Önceki gece ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen Grammy Ödülleri töreninde kırmızı halının en çok ses getiren çifti, rapçi Kanye West ile eşi Bianca Censori oldu.

          Bianca Censori'nin üzerindeki kürkü çıkardıktan sonra, şeffaf tül elbiseyle kaldığı, kırmızı halıda çırılçıplak poz verdiği gecenin ardından, çiftin aslında Grammy'ye davetsiz katıldığı ve sansasyonel kırmızı halı pozlarının ardından polis eşliğinde tören alanından uzaklaştırıldığı iddiası ortaya atıldı.

        • 2

          GAZETECİYİ AŞAĞILADI

          Kanye West, bu haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve tören alanından atıldıkları söylentisini çıkaran kişinin ABD'li gazeteci Don Lemon olduğunu iddia etti.

          Instagram sayfasına Lemon'un bir fotoğrafını koyan Kanye West; "Bu, benim ve eşimin Grammy'den atıldığımız söylentisini başlatan aptal" şeklinde mesaj yazdı. West, hızını alamadı ve Lemon'a siyahilere yönelik hakaret sözcüğü olarak bilinen 'coon' şeklinde hitap etti.

          2021'de mahkeme kararıyla adını resme 'Ye' olarak değiştiren Kanye West'e, Lemon'un yanıtı gecikmedi.

        • 3

          "ŞAPKA KAFANI ÇOK SIKMIŞ OLMALI"

          "Öncelikle Kanye... Evet, adın her neyse. Senin Grammy'den atılacağına dair bir söylenti başlatmadım. Aslında düzelttim" diyen Lemon, "Ekibinizden birinin benden bunu düzeltmemi istediğini gördüm, çünkü bu her yerde haber olarak yer almıştı. Kendine gel. Bunca insan arasında sen bana 'coon' mu diyorsun? 'Amerika'yı Yeniden Büyük Yap' şapkası kafanı çok sıkmış olmalı" sözlerini kullandı.

        • 4

          Kanye West ve eşi, pazar gecesi Grammy töreninin kırmızı halısına vardıklarında, eski CNN sunucusu Don Lemon, rapçi ile röportaj yaptı.

          Lemon, şarkıcının yakında çıkacak albümüne atıfta bulunarak, "Kanye, 'Bully' ne zaman çıkacak?" diye sordu.

          Kim Kardashian'la evliliğinden dört çocuğu olan rapçi, "Evet" diye yanıtladı ve “Adımı Ye olarak değiştirdim. Albüm bu yıl, yakında" diye ekledi. Bir başka videoda Lemon, West'e başka bir soru sormaya çalıştı ama pek başarılı olmadı.

          West daha sonra ekibinin bir üyesine o gece herhangi bir röportaj yapmak istemediğini söyledi. Lemon, bu garip karşılaşmayla ilgili Instagram gönderisine "Bu gece Grammy'de Ye'den röportaj yok" diye yazdı.

        • 5

          Don Lemon daha sonra Instagram'da bir video paylaşarak West ve Censori'nin ödül töreninden atılmadığını ve davetli olduğunu söyledi. Lemon; "Kanye'nin bir sözcüsünü gördük ve o sözcü Kanye'nin davet edildiğini, bunun gerçek olduğunu ve şarkıcının törenden atılmadığını söyledi" ifadesini kullandı.

        • 6

          47 yaşındaki Kanye West ve 30 yaşındaki Bianca Censori, Grammy kırmızı halısında tüm zamanların en çok ses getiren ve en çok eleştirilen pozlarına imza attı. Censori, iç çamaşırsız bir şekilde giydiği mini tül elbisesiyle herkesi şaşırttı.

          Aralık 2022'de evlenen çift, Entertainment Tonight Gazetesi'nin iddiasına göre Censori'nin müstehcen kıyafeti nedeniyle etkinlikten atıldı. Gazete ayrıca, rapçinin, eşinin ve yaklaşık beş kişilik bir ekibin Grammy'ye davetsiz geldiğini yazdı.

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