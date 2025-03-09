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        Haberler Magazin Bianca Balti: Güzellik kalıplarını yıktım - Magazin haberleri

        Bianca Balti: Güzellik kalıplarını yıktım

        Ünlü İtalyan model Bianca Balti, iki kanser türüyle mücadele ediyor. Balti, hayatı için savaştığını belirterek, güzel görünmenin umurunda olmadığını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2025 - 15:53 Güncelleme: 09.03.2025 - 15:55
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        "Hayatım için savaşıyorum"
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        İtalyan ünlü model Bianca Balti, meme kanserinden sonra yumurtalık kanserine yakalandı. Balti'nin meme kanseriyle, yumurtalık kanseri tedavisi aynı anda sürdürülüyor.

        Kemoterapi tedavisi de gören 40 yaşındaki Bianca Balti'nin dökülmeye başlayan saçlarını kazıttı. Görünen o ki kanser, Bianca'dan bir tek saçlarını alabildi. Güzelliği, ondan da ötesinde; kendine olan güvenine ve umuduna dokunamadı.

        Zira; Bianca Balti, davetlerden geri kalmıyor. Bunun son örneğini Oscar Ödülleri'nin verildiği Akademi Ödülleri'nde gözler önüne serdi. Balti, dökülen saçlarının yerine peruk takmayı kabul etmiyor.

        Saçlarını kaybettiği için üzülmediğini söyleyen Bianca Balti, tam tersine geleneksel güzellik kalıplarını en sonunda yıktığı için rahatladığını ve bu şekilde ortaya çıkmanın ona ekstra güç kazandırdığını ifade ediyor.

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        Ünlü model verdiği yeni röportajda; "Saçlarımı kaybetmek bir bakıma bana güç verdi. Çünkü en seksi ya da en göz alıcı kız olmak için yarışmıyorum... Önümdeki pek çok engeli kaldırdı. Artık kanıtlamam gereken hiçbir şey yok. Hayatım için savaşıyorum... Kırmızı halıya çıkmaktan korkmuyorum” dedi.

        "Seni öldürmeyen şey güçlendirir derler ama benim deneyimim, beni öldürmeyen şeyin hayatı daha çok sevmemi sağladığı yönünde” diyen ünlü modelin, 9 ve 17 yaşında olan iki kızı bulunuyor.

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        #Bianca Balti
        #kanser

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