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Amazon Kurucu ve CEO'su Jeff Bezos küresel iklim değişikliğiyle mücadele için kolları sıvadı. Forbes sıralamasına göre 129.9 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı unvanını elinde bulunduran Bezos, Instagram üzerinden yaptığı açıklamayla Bezos Earth Fund'ı (Bezos Dünya Fonu) kurduğunu duyurdu.

Ünlü milyarder 'ilk aşamada' fona 10 milyar dolarlık kaynak aktaracak. Bu kaynak küresel iklim değişimiyle mücadele için yapılan bilimsel çalışmalarda kullanılacak.

'DÜNYAYI KURTARABİLİRİZ'

Jeff Bezos Instagram'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İklim değişikliği gezegenimiz için en büyük tehdittir. İklim değişikliğinin yıkıcı etkileriyle mücadele etmek amacıyla, bilinen yöntemlerin güçlendirilmesi ve yeni yolların bulunması için başkalarıyla çalışmak istiyorum. Bu küresel hareket sivil toplum örgütlerini, bilim insanlarını, doğayı korumak için işe yarayacak her çabaya kaynak yaratacak. Dünyayı kurtarabiliriz. Bunu yapmak için büyük-küçük şirketlerin, devletlerin, küresel organizasyonların ve bireylerin kolektif bir çaba sergilemesi gerekiyor."

ÇALIŞANLARDAN BASKI VARDI

Bu açıklamadan önce Bezos'un üzerinde iklim değişikliğiyle mücadele konusunda artan bir baskı vardı. Geçtiğimiz mayıs ayında 7.600 Amazon çalışanı hissedarlar toplantısında verdikleri öneriyle şirketi iklim değişikliğiyle daha etkin mücadeleye davet etmişti. Eylül ayında ise çalışanlar kısa süreliğine iş bırakarak bu taleplerini yineledi. Bu eylemden 1 gün önce ise Amazon, şirketin 2040'a kadar 'karbon-nötr' hale gelmesinin amaçlandığını açıkladı.

DAHA FAZLASINI İSTEDİLER

Geçtiğimiz yılki iş bırakma eylemini düzenleyen "İklim Adaletini Destekleyen Amazon Çalışanları" Bezos'un son açıklamasının ardından memnuniyetlerini dile getirirken, daha fazlasının yapılması gerektiğini vurguladı. Gruptan yapılan açıklamada "Jeff Bezos'un hayırseverliğini alkışlıyoruz. Ancak bir elin aldığını diğer el veremez. Amazon'un petrol ve gaz şirketleriyle çalışmayı kesmesi gerekiyor" denildi.