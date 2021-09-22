"DÜNYA ÇAPINDA BİR PROJE OLDU"

Birkaç yeni proje teklifini aldığını söyleyen Hepileri, "Devam eden projeler de var. Mart ya da nisan ayında Pera Palas geliyor. Dünya çapında bir proje oldu. Biz de merakla bekliyoruz." diye konuştu.