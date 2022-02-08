"Temelli taşınmadılar"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Beyza Şekerci, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Alışveriş turuna çıkan Şekerci, mağazaları dolaştıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ünlü oyuncu, "Hayaller ve Hayatlar' dizisi setine başladık, 17 Şubat'ta yayınımız var." açıklamasını yaptı.

"CAN ÖZGÜR BİR ÇOCUK"

Meslektaşı Engin Hepileri ile mutlu bir evlilik sürdüren Beyza Şekerci, oğlu Can ile ilgili konuştu. Şekerci, "Can çok özgür bir çocuk kendi talepleri oluyor biz de hem onun hayatına hem de kendi hayatımıza adapte etmeye çalışıyoruz. Bizi kendi rüzgarına dahil ediyor. Oyun oynamayı çok seviyor, ben ve Engin oyuncakları yanımızdan ayırmıyoruz ve onunla oynuyoruz. Biz oyuncaklar konusunda çok hassasız, televizyon ile tanıştı ama ben tablet yerine izleyecekse televizyondan görmesini isterim çizgi film için o da... Günde 30-40 dakika anca televizyon izletiyoruz." dedi.

"ÖYLE BİR ŞEY YOK"

Ayrıca ünlü oyuncu, yakın kendisi gibi oyuncu olan Bergüzar Korel'in eşi Halit Ergenç ve çocuklarıyla birlikte Londra'ya temelli taşındığı yönündeki haberleri hakkında da konuştu. Şekerci, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Gördük o haberleri biz de, öyle bir şey yok tabii ki taşınmadılar. Çünkü daha geçen gün Bergüzar ile beraberdik, diğer gün de beraberdik. Sadece diğer ayakları Londra'da tıpkı bizim de Urla'da olduğu gibi. Biz de Engin ile bolca Londra'ya gidip geliyorduk, onlar da aynı şekilde bolca gidip gelecek ama temelli taşınma gibi bir durum yok.

"İŞ İÇİN TÜRKİYE'YE GELECEKLER" İDDİASI

Öte yandan 3 Kasım'da Leyla adını verdikleri kızlarını kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olma sevincini yaşayan çiftin, Türkiye'yi terk ederek İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleştiği ve oğulları Ali'nin de eğitimine burada devam edeceğine ilişkin haberler basına yansımıştı. Korel ile Ergenç'in projeleri oldukça Türkiye'de bulunacağı iddia edilmişti.

"DOĞRU DEĞİL"

Çiftin menajeri Ayşe Barım ise, söylenenlerin doğru olmadığını ifade ederek, "İngiltere'ye yerleşme durumu yok. 5 yıldır sık sık gidip geliyorlar. Bu dönem oğulları Ali'nin okulunun tatile girmesini bekliyorlar. demişti.