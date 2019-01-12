Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası güneş yüzünü gösterdi. Kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı ilçede hayat durma noktasına geldi. Yollar buz pistine döndü. Ekipler ana yol ve caddeleri açık tutmak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Beytüşşebap belediyesine kayyum olarak atanan İlçe Kaymakamı İsmail Pendik, hem belediye hem de ilçe özel idare ekiplerini seferber etti.

KAR İLÇE DIŞINA ÇIKARILIYOR

İHA'da yer alan habere göre günlerdir kapalı köy yollarını açmak için çalışan ekipler güneş yüzünü gösterince ilçe merkezindeki ana caddedeki karları temizlemeye başladı. Trafik polisleri çalışan ekiplere yardım ederek yoldan geçen sürücüleri uyardı. 2 kepçe ve kamyonla karları ilçe dışına çıkaran belediye ekipleri gece geç saatlere kadar çalışıyor. Bir yandan tuzlama çalışmaları yapan karayolları ekipleri ise kar püskürtme makineleriyle ilçe giriş ve çıkışlarında hazır bekletiliyor.

"ARKADAŞLARIMI TEBRİK EDİYORUM"

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik çalışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı. Pendik, "İlçemizde günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle 7/24 çalışan karayolları, özel idare ve belediyemize ait ekipleri tebrik ediyorum. Gece gündüz yolları açık tutmak için çaba sarf ediyorlar. Çok şükür şirin ilçemizde bu güne kadar olumsuz bir vaka yaşanmadı. Vatandaşlarımızın daha rahat seyahat etmesi için büyük çaba sarf ediyoruz. Çarşımızda evlerin damlarında biriken kar yola düşünce temizlemesi biraz zaman alır bu yüzden ekipler ilk etapta ana caddeleri temizlemeye başladı’’ dedi.

"EKİPLER, YERİNDE ÇALIŞMA YAPIYOR"

Faruk Kılıç adındaki vatandaş ise belediye ekiplerine teşekkür ederek, "Çok kar yağdığı için belediye ekipleri ancak yetiştirebiliyorlar. Belediye çalışıyor ancak kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Yollarımız kapandı ilçe merkezi karla kaplandı. Ekiplerden Allah razı olsun çok yerinde bir çalışma" diye konuştu.