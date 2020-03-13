Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden birisi olan kebap,lezzetli oluşuyla midemizi şenlendiren beyti kebap yemeği nasıl yapılır? Beyti kebap yemeği püf noktaları nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Beyti Kebap Yemeği Nasıl Yapılır?
Millet olarak vazgeçemediğimiz hamur işi ve eti buluşturan Beyti Kebap sofralarımıza ulaşmak için pek bir çaba harcamamış olsa gerek. Kolay bir şekilde lavaş ekmeğinden hazırlandığı gibi dilerseniz marketlerde satılan tortilla ekmeği veya yufkayla daha kolay hale getirebilirsiniz. Biz güzel Beyti Kebabımızın tarifini buraya yazıyoruz, sizlere şimdiden afiyet olsun.
Beyti Kebap Malzemeler;
Lavaşı için:
- 5,5 su bardağı un
- 1 paket kuru maya
- 2 su bardağı ılık su
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Köftesi için:
- 1 orta boy soğan
- 1 tane yumurta
- 1 çay bardağı galeta unu
- 2 diş sarımsak
- 1’er çay kaşığı kimyon, karabiber
- 400 gram kıyma
- 1,5 tatlı kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
Sosu için:
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 kâse sarımsaklı yoğurt
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı su
Beyti Kebap Yemeği Yapılışı;
Lavaş Hamurunun Hazırlanışı:
- Unu eleyerek bir kaba alalım, tuzu dışında bütün malzemeleri kaba koyalım.
- Tuzu da atarak pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğuralım.
- Yoğrulan hamuru ufak bezeler haline getirelim. Bezelerin üzerini streç veya nemli bir bezle narince örtelim.
- Mayalanan hamurumuzu çok az unlayarak incecik olana kadar merdane yardımıyla açalım.
- Hazırladığımız hamurları yapışmaz bir tavada ya da saç üzerinde pişirelim.
- Pişen hamurları soğutmak için dinlendirelim.
Sosun Hazırlanışı:
- Tereyağını tavada eritelim. Biber ve domates salçasını ilave edelim. Suyunu koyup 1-2 dakika karıştıralım.
Köftenin Hazırlanışı:
- Önceden Isıtmak için fırını 180 dereceye alıp açalım.
- Sarımsakla soğanı robottan çıkıp çıkan suyunu süzelim.
- Kıymayı boş bir kaba alalım, robottan çektiğimiz sarımsak soğanı ekleyelim.
- Yumurta, galeta unu, zeytinyağı, kimyon ve karabiberi ekleyip iyicene karışana kadar yoğuralım. Streç filme sarıp buzdolabında 15 dakika kadar dinlendirelim.
- Dinlenen köfteleri yağlı kâğıt üzerine uzun ince kebap şekline sokarak dizelim. (Şişe de dizebilirsiniz köfteleri)
- Köfteleri iyicene pişirelim.
- Pişen köftelerimizi hazırladığımız lavaşlara dizelim. Ardından halka halka keselim.
- Dilimlenen kebapları tabağa dizelim arzu ederseniz tabağa almadan 5 dakika daha fırında tutabilirsiniz.
- Üzerine hazırladığımız sosu yoğurtla birlikte dökünce sunuma hazır.
- Dilerseniz yanına közlenmiş biber domates koyabilirsiniz.
Beyti Kebap Püf Noktaları;
- Hamuru yoğururken ılık su kullanırsanız özellikle kışın mayalanma süresinin kısaltmış olursunuz.
BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!