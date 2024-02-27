Beyşehir-Seydişehir yolu açıldı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Konya’da Beyşehir-Seydişehir Yolu Açılış Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, son 22 yıl içinde kara yolları için 152 milyar dolar yatırım gerçekleştirdiklerini ve 2002 yılında 6 bin 100 kilometreden devralınan bölünmüş yol uzunluğunu, 29 bin 400 kilometreye ulaştırdıklarını ifade etti.

Uraloğlu, “Ana akslarımızın tamamına yakınını bölünmüş yol haline getirdik. Bölünmüş yollarla bağlanan şehir sayımız 6 iken, 77’ye yükselttik. Ülkemizin yalçın kayalarını, derin vadilerini tünel ve viyadüklerle aştık. Köprü yapım çalışmaları kapsamında; 2002 yılında 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunu 774 kilometreye çıkardık. Tünel yapım çalışmaları kapsamında da 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 753 kilometreye yükselttik. Başlatmış olduğumuz otoyol seferberliği çerçevesinde 1.714 kilometre olan otoyol ağımızı ise 3 bin 726 kilometreye çıkardık.” dedi.

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"TEK YOL STANDARDINDAKİ YOLU, BÖLÜNMÜŞ YOL STANDARDINA YÜKSELTTİK"

Konya ve Türkiye ekonomisi için bulunduğu konum itibariyle büyük önem taşıyan Beyşehir ve Seydişehir ilçelerinin güçlendirilmesinin büyük önem arz ettiğini ifade eden Uraloğlu, “Beyşehir’de; hem Göller Yöresinin öne çıkan yaşam merkezlerinden biri hem de Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerini birbirine bağlayan önemli bir geçiş noktası ve turizm bölgesidir. Seydişehir ise; zengin tarihi, doğal güzellikleri ve sanayi potansiyeliyle bölge turizmine ve yerel ekonomiye katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda da iki ilçeyi birbirine bağlayan tek yol standardındaki yolumuzu bölünmüş yol standardına yükseltecek çalışmaları başlattık ve hızla tamamladık. Bugün de huzurlarınızda bu projemizi açmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.” şeklinde konuştu.

Uraloğlu, mevcut haliyle sathi kaplamalı tek yol standardında hizmet veren Beyşehir-Seydişehir yolunu, 28,3 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yola dönüştürdüklerini ifade etti. Proje kapsamında, 28 metre uzunluğundaki Kavak ve 38 metre uzunluğundaki Çifte köprülerini de inşa ettiklerini de belirten Uraloğlu, güzergâhtaki trafik güvenliğini arttırarak, hızlı ve konforlu ulaşım hizmeti tesis ettiklerini söyledi.

Uraloğlu, yolun geometrik ve fiziki standartlarını önemli ölçüde yükselterek Beyşehir üzerinden Antalya’nın doğusunda bulunan Manavgat, Alanya gibi turizm merkezlerine ve Akdeniz Sahil Yolu’na daha hızlı ve kolay erişim imkânı sağladıklarını da dile getirdi.

PROJE İLE ZAMANDAN VE AKARYAKITTAN TOPLAM 57 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLANACAK

Proje ile Beyşehir ile Seydişehir arasındaki seyahat süresini 24 dakikadan 17 dakikaya indirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, “Böylece bu yolumuz ile zamandan 32 milyon lira, akaryakıttan 25 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 57 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin 87 ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sunacağız. Yolumuz hayırlı uğurlu olsun.” diye konuştu.

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"22 YILDA ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISI İÇİN 128 MİLYAR 535 MİLYON LİRA YATIRIM YAPILDI"

Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Konya’da ulaşım ve iletişim altyapısı için yapılan çalışmalara da değindi. Uraloğlu Konya’da ulaşım ve iletişim altyapı için 128 milyar 535 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, “Konya’nın bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden alıp, 1.282 kilometreye ulaştırdık. 614 kilometre tek yol iyileştirmesi yaptık.” diye konuştu.

Eğiste Hadimi Viyadüğü ile Türkiye’nin en yüksek ayaklı ve en uzun dengeli konsol köprüsünü Konya’da inşa ettiklerini hatırlatan Uraloğlu, “Bu proje ile Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’ni kesintisiz bir şekilde birbirine bağlayarak Toroslara adeta bir mühür vurduk.” dedi. Uraloğlu, Konya’da çalışmaların bu projelerle sınırlı kalmadığını belirterek, “Şu anda devam eden Konya Çevre Yolu, Alacabel Tüneli, Konya-Ereğli-Ulukışla Yolu, Akşaehir-Yunak Yolu gibi 8 ayrı karayolu projemiz bulunmaktadır. Ve bunların proje bedeli yaklaşık 26,5 milyar liradır.” ifadelerini kullandı.

"‘KONYARAY PROJESİ’ İLE HIZLI VE EKONOMİK TOPLU TAŞIMA HİZMETİ VERİLECEK"

Konya’nın demir yolu ağının güçlenmesi içinde çok önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Uraloğlu, “Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren ve Konya-Karaman Hızlı Tren Hatlarını açtık. Kayacık Lojistik Merkezi ile Konya’yı çok önemli bir lojistik üs haline getirdik. KONYARAY Projesini başlattık. 45,9 kilometre uzunluğundaki projemiz ile Konya Tren Garı, Kent Merkezi, OSB’ler, Havaalanı, Lojistik Merkez ve Pınarbaşı arasında hem hızlı ve ekonomik toplu taşıma hizmeti vereceğiz hem de yük taşımacılığını geliştireceğiz.” şeklinde konuştu.

Konya’nın 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 69 oy oranı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve Cumhur İttifakının yanında yer aldığını hatırlatan Uraloğlu, 31 Mart yerel seçimlerinde Konya’da AK Parti’nin yeniden aday gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay için destek istedi. Uraloğlu, “İnşallah 31 Mart yerel seçimlerinde de Konya Büyükşehir Belediyesiyle birlikte bütün ilçe belediye başkanlıklarını Cumhur İttifakına kazandıracağız. AK Parti’nin yeniden aday gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay kardeşimizle birlikte planladığımız tüm projeleri birlikte hayata geçireceğiz.” dedi.

Bakan Uraloğlu açıklamaları sonrası; Taşkent-Ermenek Ayrımı-Balcılar İl Yolundaki çalışmalarla ilgili Taşkent’te hazır bulunan AK Parti Konya Milletvekilleri Selman Özboyacı, Mehmet Baykan ve Karayolu Genel Müdürü Ahmet Gülşen'e video konferans yoluyla bağlanarak, çalışmalarda gelinen son noktaya dair bilgileri aldı.

Uraloğlu, “Bu bölgeyi ilgilendiren önemli projelerimizden biri de Taşkent-Ermenek Ayrımı-Balcılar İl Yolumuz. Gördüğünüz üzere hamdolsun bir yerde açılış törenimizi gerçekleştirirken başka bir yerde de yapımı devam eden yol projelerimizi takip ediyoruz. Taşkent-Balcılar yolunda birazcık gecikmemiz oldu. Ama yaparsak yine biz yaparız, yaparsa yine AK Parti yapar ve Cumhurbaşkanlığımızın ekibi yapar. Bizde en kısa zamanda inşallah o projenin üzerindeyiz, orayı da bitireceğiz.” diye konuştu.