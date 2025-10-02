Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Beyşehir'de Kıstıfan Adası karayla birleşti | Son dakika haberleri

        Beyşehir Gölü'nde kuraklık nedeniyle Kıstıfan Adası karayla birleşti ve adacık sayısı arttı

        Türkiyenin en büyük tatlı su gölü Beyşehir Gölü'nde kuraklık nedeniyle suların çekilmesiyle tekne ve sallarla çıkılan Kıstıfan Adası karayla birleşti, gölde adacık sayısı da arttı. Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, "Bir ilki gerçekleştirdik, Kıstıfan Adasına kara yoluyla geldik çünkü artık su çekildiğinden dolayı adaya araçla veya yürüyerek ulaşabiliyoruz. Küresel ısınma ve vahşi sulamadan dolayı Beyşehir Gölü can çekişiyor ama henüz ölmedi" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2025 - 18:15 Güncelleme: 02.10.2025 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bölgede etkili olan kuraklık ve su kullanımındaki artış nedeniyle Beyşehir Gölünde de çekilme yaşanıyor.

        • 2

          Son yıllarda yağışların büyük oranda azalması ve yer altı su kaynaklarının yoğun kullanılması, Beyşehir Gölündeki suyun azalmasına yol açtı.

        • 3

          Gölün 33 adasından biri olan, 608 bin metrekarelik, 85 futbol sahası (1 futbol sahası 7 bin 140 metrekare) büyüklüğe sahip, Konyanın Beyşehir ilçesine bağlı Gölkaşı Mahallesi kıyısındaki Kıstıfan Adası da suların çekilmesiyle karayla bağlandı.

        • 4

          Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, kuraklık nedeniyle günden güne suları çekilen Beyşehir Gölünde istenmeyen manzaralar oluştuğunu söyledi.

        • 5

          Gölün her geçen gün daraldığına dikkati çeken Büyükkafalı, şunları kaydetti: "Bir ilki gerçekleştirdik, Kıstıfan Adasına kara yoluyla geldik çünkü artık su çekildiğinden dolayı adaya araçla veya yürüyerek ulaşabiliyoruz. Küresel ısınma ve vahşi sulamadan dolayı Beyşehir Gölü can çekişiyor ama henüz ölmedi. Daha yapılacak şeyler var. Mutlaka yağışlar olacaktır ama bize düşen görevler var. Suyu israf ediyoruz, acımasızca kullanıyoruz. Öncelikle israfı bırakıp tasarruf yapmak zorundayız. Beyşehir Gölü, çok kötü durumda."

        • 6

          Büyükkafalı, gölde suların çekilmesiyle ada sayısının değiştiğine dikkati çekerek, "Bir sürü adacık oluştu. Tahminen şu anda irili ufaklı ada sayısı 50'ye yaklaştı. Göl çekiliyor. Önlem almak zorundayız yoksa Beyşehir Gölü'nü kısa vadede kaybedebiliriz" dedi.

        • 7

          Kıstıfan Adası'nda tarım ve hayvancılık faaliyeti yapıldığını anlatan Büyükkafalı, "Bu adaya artık araçla da yürüyerek de ulaşabiliyorsunuz. Bugün bunu canlı olarak gördük. Eğer su çekilirse ada sayısı daha artacaktır. Bu bölgede bazı adalar da karayla bütünleşecektir. Çiftlik, Çeçen ve Hacı Akif Adası da belki karayla birleşecek çünkü sular çok çekiliyor. İnşallah yağışlar iyi olur, suyu tasarruflu kullanırız ki gölü kurtarabilelim" ifadelerini kullandı.

        • 8

          Gölkaşı Mahallesinin muhtarı Ali Navruz da daha önce tekne ile gittikleri adaya, artık kara yoluyla ulaştıklarını ifade ederek, "Teknelerle geçtiğimiz ada artık karaya bağlandı. İklim şartlarından dolayı su kaybı yaşanıyor. Karayla bağlandı. Önceden hayvanlarımızı adaya suda yüzen duba ve salla çıkarıyorduk. Şimdi araçlarımızla çıkabiliyoruz. Büyük bir adaydı" diye konuştu.

        • 9
        • 10
        • 11
        • 12
        • 13
        • 14
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        Marmara'da korkutan deprem! Büyüklük: 5.0 Yer: Marmaraereğlisi
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        'Suçluyu kayırma' davasında tutuklu kalmadı
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        2 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Sermaye piyasaları canlanacak
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosu'na İsrail baskını!
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        İsrail saldırıyor, dünya siyaseti izliyor
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        "Netanyahu ve çetesi yalnızlaşmaya devam edecek"
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Türk Aktivistler Habertürk'e konuştu
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        İtalya, Filistin için genel greve gidiyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Fenerbahçe, Avrupa'da Nice karşısında!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        Meteoroloji'den 9 kent için 'sarı' alarm! 4 bölgede sağanak ve fırtına! Cumaya dikkat!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        4 yıl önce gömüldüğü yerden çıkarılıyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Abraham belirsizliği sürüyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        Kuraklık barajları vurmaya devam ediyor!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        İlkay'a atmosferi soran futbolcunun kim olduğu ortaya çıktı!
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        Dünyada en yüksek kiraların ödendiği 20 şehir
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Radar var" uyarısı aplikasyonda olacak
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        "Hepimizin hayatla ilgili mücadelesine benziyor"
        Habertürk Anasayfa