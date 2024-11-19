Beyonce ve Jay-Z'nin kızı Blue Ivy tek başına konserde

Blue, 43 yaşındaki Beyonce ve 54 yaşındaki Jay-Z çiftinin üç çocuğundan en büyüğü. Çiftin ayrıca Rumi ve Sir adlarında 7 yaşında ikizleri var.

Rumi ve Sir, şimdiye dek ünlü anne ve babasıyla fazla görüntü vermese de Blue, küçüklüğünden bu yana ebeveynleriyle sanat ve spor etkinliklerinde boy gösteriyor.