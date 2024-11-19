Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Beyonce ve Jay-Z'nin kızı Blue Ivy tek başına konserde - magazin haberleri

        Beyonce ve Jay-Z'nin kızı Blue Ivy tek başına konserde

        Beyonce ve Jay-Z çiftinin en büyük çocuğu Blue Ivy, artık 12 yaşında. Neredeyse ebeveynlerinin boyuna yetişen küçük kız, tek başına Sabrina Carpenter konserine giderken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.11.2024 - 15:09 Güncelleme: 19.11.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Beyonce ve rapçi eşi Jay-Z'nin kızı Blue Ivy Carter, artık 12 yaşında. Neredeyse anne ve babasının boyuna yetişen Blue Ivy, hafta sonunda California eyaletine bağlı Inglewood şehrindeki Kia Forum'da düzenlenen Sabrina Carpenter konserine giderken görüntülendi.

        • 2

          Küçük kızın yanaklarına rujla öpücük şekilleri kondurduğu makyajı dikkat çekti.

        • 3

          Blue, 43 yaşındaki Beyonce ve 54 yaşındaki Jay-Z çiftinin üç çocuğundan en büyüğü. Çiftin ayrıca Rumi ve Sir adlarında 7 yaşında ikizleri var.

          Rumi ve Sir, şimdiye dek ünlü anne ve babasıyla fazla görüntü vermese de Blue, küçüklüğünden bu yana ebeveynleriyle sanat ve spor etkinliklerinde boy gösteriyor.

        • 4

          Kameraların önünde büyüyen küçük kız, müzisyen anne ve babasının izinden gidiyor.

          Mart ve Eylül 2023 arasında Avrupa ve ABD'de yapılan turnesi esnasında Blue, annesinin gösterilerinin düzenli bir parçası haline gelmiş, Beyonce ile birlikte şarkı söyleyip dans etmişti.

        • 5

          Beyonce, 26 Mayıs'ta Fransa'nın Saint Denis şehrinde ilk kez sahneye çıkmadan önce Blue Ivy'nin sahneye çıkmasına izin verme konusunda isteksiz olduğunu, ama kızının 'My Power' ve 'Black Parade' şarkısının yorumunda kendisiyle birlikte dans ederek hayranlarını şaşırttığını itiraf etmişti.

        • 6

          Blue Ivy, müzik alanında ilk başarısını henüz 9 yaşındayken kazanmıştı. Annesiyle birlikte çektikleri 'Brown Skin Girl' klibiyle 2021 yılında Grammy'de 'En İyi Klip' ödülünü almıştı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        Okulda kahreden olay! Pencereden düştü!
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Hepsiburada'nın satışı onaylandı
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Özel'den teğmenlere mesaj
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Fenerbahçe'den Talisca hamlesi!
        Ekmek almaya giderken ölüm!
        Ekmek almaya giderken ölüm!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Real Madrid'den flaş Arda Güler kararı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hemşire Hasan Basri Gök, Opara bebeğin ölümünü anlattı!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Hedef A Ligi: İşte Montella'nın 11'i!
        Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı
        Eşini görüntülü arayıp çocuklarının boğazına bıçak dayayan babanın ifadesi ortaya çıktı
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        G.Saray, Osimhen için gözü kararttı!
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor
        Uyku kalitesi ve uyku problemleri beynin yaşlanma hızını etkiliyor
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Hibüsküs çayının 7 etkili faydası!
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        Siz de ‘Dünyanın Uğultusu’nu duyanlardan mısınız?
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Sevgilisinin boğazına bıçak dayayan adamı silahla vurdu!
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Dana sucukta sakatat, kıymada kanatlı et
        Putin yeni nükleer doktrini imzaladı
        Putin yeni nükleer doktrini imzaladı
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        Kaygı bozukluğu ve depresyon genetik olabilir mi?
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        İngiltere'den Rusya açıklaması: "Mağlup edilmezse..."
        "Para derdindeler"
        "Para derdindeler"
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Minik robot, diğer robotları kaçmaya ikna etti
        Habertürk Anasayfa