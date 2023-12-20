Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Beyonce'den doğum günü stili: Kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı

        Beyonce'den doğum günü stili paylaşımı

        Beyonce, eşi Jay-Z için Fransa'da düzenlenen doğum günü partisine özel tasarım kıyafetiyle katıldı. Kıyafeti ve doğum günü partisinin detaylarını sosyal medyadan paylaşan Beyonce'nin kıyafetinin fiyatı ise 3900 dolar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 10:37 Güncelleme: 20.12.2023 - 10:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI

          Beyonce geçtiğimiz günlerde eşi Jay-Z'nin Fransa'nın Bordeaux şehri yakınlarında kutladıkları doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

          42 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, 4 Aralık'ta 54 yaşına giren Jay-Z'nin doğum günü partisine Rihanna ve Kris Jenner gibi ünlü isimleri davet etti.

        • 2

          Stiliyle ön plana çıkan Beyonce, doğum günü partisinden yaptığı paylaşımlar beğeni topladı. Beyonce geceye 1150 dolarlık, ten rengi bir bodysuit ve üzerine 2750 dolarlık mini şortla katıldı.

        • 3

          KUTLAMALAR BİRKAÇ GÜN SÜRDÜ

          Ünlü şarkıcı kombinini uzun bir kürkle tamamladı. Fransız basını peş peşe birkaç gün süren kutlamanın bir şarap bağında yapıldığını yazdı. Konuklar akşam yemeğinin yanı sıra, Venedik Simplon Orient Ekspresi trenine binme fırsatı da yakaladı.

        • 4

          KENDİ FİLMİNİN BAŞARISINI DA KUTLADI

          Beyonce aynı zamanda, 1 Aralık'ta vizyona giren turne filmi "Renaissance: A Film By Beyonce"nin başarısını da kutladı. Film vizyona girdiği tarihten bu yana küresel gişede toplam 36.5 milyon dolar hasılat elde etti.

        • 5

          Film ayrıca, seyircilerin ve eleştirmenlerin değerlendirme yaptığı Rotten Tomatoes platformunda yüzde 99'luk bir skor elde etti.

        4 gün boyunca karanlıkta yaşadı
        4 gün boyunca karanlıkta yaşadı
        Kıyamet senaryosuna hazırlanıyorlar
        Kıyamet senaryosuna hazırlanıyorlar
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        Meler suçladı, Belözoğlu yanıt verdi!
        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        TEM Otoyolu'nda cinayete teşebbüs!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        3 kentte buzla mücadele için yoğun mesai!
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı!
        Valilikten açıklama... Eski eş katliamı: 4 ölü!
        Valilikten açıklama... Eski eş katliamı: 4 ölü!
        Araştırmaya göre haftada 4 gün mesai stresi azalttı
        Araştırmaya göre haftada 4 gün mesai stresi azalttı
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        Şiddetli yağış ve fırtına can aldı!
        11 kişi gözaltına alındı! 45 bin TL'ye çürük raporu!
        11 kişi gözaltına alındı! 45 bin TL'ye çürük raporu!
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        "Yemek yerine para" diyene vergi
        Fiyat balonunun alası evde
        Fiyat balonunun alası evde
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        İstanbulspor'u hangi cezalar bekliyor?
        Habertürk Anasayfa