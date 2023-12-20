Beyonce'den doğum günü stili paylaşımı
Beyonce, eşi Jay-Z için Fransa'da düzenlenen doğum günü partisine özel tasarım kıyafetiyle katıldı. Kıyafeti ve doğum günü partisinin detaylarını sosyal medyadan paylaşan Beyonce'nin kıyafetinin fiyatı ise 3900 dolar
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DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI
Beyonce geçtiğimiz günlerde eşi Jay-Z'nin Fransa'nın Bordeaux şehri yakınlarında kutladıkları doğum gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
42 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı, 4 Aralık'ta 54 yaşına giren Jay-Z'nin doğum günü partisine Rihanna ve Kris Jenner gibi ünlü isimleri davet etti.
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Stiliyle ön plana çıkan Beyonce, doğum günü partisinden yaptığı paylaşımlar beğeni topladı. Beyonce geceye 1150 dolarlık, ten rengi bir bodysuit ve üzerine 2750 dolarlık mini şortla katıldı.
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KUTLAMALAR BİRKAÇ GÜN SÜRDÜ
Ünlü şarkıcı kombinini uzun bir kürkle tamamladı. Fransız basını peş peşe birkaç gün süren kutlamanın bir şarap bağında yapıldığını yazdı. Konuklar akşam yemeğinin yanı sıra, Venedik Simplon Orient Ekspresi trenine binme fırsatı da yakaladı.
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KENDİ FİLMİNİN BAŞARISINI DA KUTLADI
Beyonce aynı zamanda, 1 Aralık'ta vizyona giren turne filmi "Renaissance: A Film By Beyonce"nin başarısını da kutladı. Film vizyona girdiği tarihten bu yana küresel gişede toplam 36.5 milyon dolar hasılat elde etti.
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Film ayrıca, seyircilerin ve eleştirmenlerin değerlendirme yaptığı Rotten Tomatoes platformunda yüzde 99'luk bir skor elde etti.