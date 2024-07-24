Beyonce başkan adayı Kamala Harris'e şarkısını verdi

"DESTEK VERİN, KAZANALIM"

Beyonce değil ama annesi Tina Knowles, Kamala Harris'i destekleyen açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Knowles, şu ifadeleri kullandı: Yeni, genç, keskin, enerjik! Siz istediniz ve başkanımız Biden ülke için en iyisini yaptı! Kişisel egoyu, gücü ve şöhreti bir kenara bıraktı. Büyük bir liderin tanımı budur. Hizmetleriniz ve liderliğiniz için Başkan Biden'a teşekkür ederiz. Başkanlık için Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e destek verin. Kazanalım.