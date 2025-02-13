Beyoğlu Sineması’nda müzik belgeselleri
Müzik TR100 kapsamında İBB Kültür AŞ tarafından organize edilen yerli müzik belgeselleri gösterimleri ve çeşitli konuklarla gerçekleşecek söyleşiler, 19-23 Şubat tarihlerinde Beyoğlu Sineması'nda müzikseverleri bekliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Kültür AŞ’nin hayata geçirdiği Müzik TR100 projesinden ilham alınarak hazırlanan yerli müzik belgeselleri gösterimleri kapsamında, 5 gün boyunca 5 farklı müzik belgeseli Beyoğlu Sineması’nda izleyicilerle olacak. Ayrıca gösterimlerin sonunda çeşitli konuklarla belgesele dair keyifli söyleşiler gerçekleştirilecek.
Mubi ve Başka Sinema iş birliğiyle gerçekleşecek ücretsiz film gösterimleri için Radar Türkiye üzerinden kayıt yaptırmak gerekiyor.
Program:
19 Şubat 2025, Saat: 19.00
Mimaroğlu: The Robinson of Manhattan Island (77 dk) – (Söyleşi: Yönetmen Serdar Kökçeoğlu)
20 Şubat 2025, Saat: 19.00
Gri Değil, Siyah: Ankara Rocks! (114 dk) – (Söyleşi: Yönetmen Ufuk Önen ve Editör Aycan Yücel)
21 Şubat 2025, Saat: 19.00
İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek (90 dk)
22 Şubat 2025, Saat: 16.00
Ele Güne Karşı “Özkan Uğur Anısına” (114 dk)
23 Şubat 2025, Saat: 16.00
Bir Orkestranın İzinde (72 dk) – (Söyleşi: Cenk Eroğlu)