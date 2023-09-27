Beyoğlu Kültür Yolu Festivali başlıyor

OPERA VE MÜZİKAL MARATONU YAŞANACAK

Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, şef Rustam Rahmedov yönetiminde, soprano Funda Uyanık ve tenor Hakan Aysev’e eşlik ederek sevilen şarkılardan oluşan zengin bir program ile festivale Akdeniz esintisi katacak. İzleyicilerini, ihtilal öncesi 1905 Çarlık Rusyasına, gelenek ve devrim arasında sıkışmış Anatevka köyü sakinlerinin dünyasına götüren “Damdaki Kemancı” müzikali ve Giuseppe Verdi tarafından bestelenen kambur saray soytarısı Rigoletto'nun herkesten sakındığı ve hayatta tek varlığı olan kızı Gilda’nın çapkın Mantua Dükü'ne âşık olmasını anlatan 'Rigoletto' operası yine Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından festival kapsamında sahneye konacak. Romantik ve klasik dönemlerin arasında önemli bağlantılar kuran ve kendisinden sonra gelen beyaz balelerin habercisi; en büyük bale eserlerinden biri olan 'La Bayadère' balesi ve Alman yazar J. W. Goethe’nin aynı adlı eserinden uyarlanan, Fransız besteci Charles-François Gounod’nun başyapıtı 'Faust' operası, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek. Klasik bale ve flamenkoyla harmanlanarak yepyeni bir anlam kazanan iki perdelik “Carmen” balesi ise Samsum Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konacak.

Türkmen/Abdallık kültürünün ve müzik geleneğinin son büyük temsilcisi Neşet Ertaş’ın kendisiyle bütünleşmiş türküleri, aslına uygun şekilde uyarlanarak senfoni orkestrası icrasında ve özel koreografilerle hazırlanmış danslar eşliğinde şef Eray İnal yönetiminde, Türk halk müziği solistleri Nilgün Kızılcı ve İsmail Altunsaray tarafından seslendirilecek. Kerem Görsev Quartet konseri de yine festival kapsamında cazseverlerinin beğenisine sunulacak. Görsev’e davulda Can Kozlu, kontrbasta Volkan Hürsever, saksafonda Engin Recepoğulları eşlik edecek.