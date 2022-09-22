Beyoğlu Kültür Yolu Festivali 1 Ekim’de başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın beş şehirde çok daha kapsayıcı etkinliklerle yaygınlaştırdığı Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bünyesinde düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 1 Ekim’de kapılarını açıyor. İstanbul’un somut ve somut olmayan kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarıp dünya sahnesine taşıyan festival, tiyatrodan sinemaya, edebiyattan dansa, müzikten dijital sanatlara, sergilerden sohbetlere 51 ayrı mekânda, 88 salon ve 5 açık hava sahnesinde, 6000’den fazla sanatçı ve 1000’den fazla etkinlikle İstanbullulara benzersiz bir kültür sanat deneyimi yaşatacak

Bu yıl İstanbul, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır ve Konya olmak üzere beş şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri’nde geçen yıl çizilen ilk rota olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 1-23 Ekim tarihleri arasında İstanbulluları bir kez daha kültür ve sanat zenginlikleriyle buluşturmaya hazırlanıyor.

AKM’den başlayıp Galataport’a ulaşan 4,1 kilometrelik festival rotasında, Atlas Sineması ve İstanbul Sinema Müzesi, Galata Mevlevihanesi, Mehmet Akif Hatıra Evi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ve Garibaldi Sahnesi gibi önemli kültür turizm noktaları yer alıyor.

Bakanlık, özgün cazibe merkezlerine dönüştürdüğü bu kültür rotalarında edebiyattan tiyatroya, operadan gastronomiye, eğitimden resme somut olmayan tüm kültürel mirası festival ruhu içinde gelecek kuşaklara aktarıyor. İstanbullular festival boyunca kültür rotalarında gündüzden geceye uzanan bir dizi etkinlikle kültür ve sanat zenginliklerine erişme şansı yakalıyor.

SELÇUK ARTUT VE DEVRİM ERBİL'DEN SERGİ, HÜSAMETTİN KOÇAN'DAN ENSTALASYON

1 Ekim’de başlayıp 23 Ekim’e kadar sürecek festival kapsamında da 51 ayrı mekânda 6000’den fazla sanatçı ve 1000’den fazla etkinlik, 88 salon ve 5 açıkhava sahnesinde sanatseverlerle buluşacak. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, 23 gün boyunca festival ruhunu Beyoğlu’nun her bir köşesine taşıyacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yenilenen İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM), bu yıl da festivalin kalbi olacak. AKM Çok Amaçlı Salon’da Selçuk Artut’un “Geomart-UT17” adlı dijital sergisi, AKM Galeri’de de Devrim Erbil’in Renkler ve Teknikler sergisi sanatseverlerle buluşacak. AKM Kültür Sokağı, sanatçı Hüsamettin Koçan ve ekibinin hazırladığı “Yolda” sergisiyle festivalin en uğrak merkezlerinden biri olacak. AKM Yeşilçam Sineması’nda film gösterileri ve söyleşiler, AKM Müzik Kayıt Stüdyosu’nda atölyeler, AKM Çocuk Sanat Merkezi’nde çocuklar için farklı etkinlikler düzenlenecek. Festivalle birlikte tiyatroya, sinemaya gitmeyen çocuk kalmayacak.

Taksim Meydanı, Galatasaray Meydanı, Tünel Meydanı ve Fransız Kültür Merkezi’nin önü gibi alanlar hem Hacivat-Karagöz, Nasreddin Hoca, Keloğlan gibi kültürel miraslarımızla ilgili etkinliklere hem de horondan halaya, salsadan flamenkoya dünya danslarını kapsayan gösterilere sahne olacak. Özellikle Taksim Meydanı ve Gezi Parkı kukla gösterilerinden tiyatrolara, atölyelerden sergilere çocukların festivalin tadını çıkaracağı pek çok farklı etkinliğin adresi olacak.

EN KAPSAMLI STANLEY KUBRİCK SERGİSİ

Festival kapsamında İstanbul Sinema Müzesi, kült filmlerin yönetmeni Stanley Kubrick’in sergisine ev sahipliği yapacak. Sergi, başyapıtların yaratıcısı olarak sinema tarihinde çığır açmış olan sinema dehası Stanley Kubrick hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi olacak. Festivalin bir diğer iddialı sergisi, Tophane-i Amire Tek Kubbe’de açılacak. Aralarında Behçet Necatigil, Oğuz Atay, Tomris Uyar ve Orhan Pamuk’un da bulunduğu edebiyatçıların el yazmalarından oluşan sergi, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Coşkun Aral ile fotoğraf heyecanı, Çukurcuma’da müzayede, Narmanlı Han’da mola

Tarık Zafer Tunaya Sanat Galerisi, amatör ya da profesyonel tüm fotoğraf severlere açık olan fotomaraton etkinliğinin sergisinden çocukları da kapsayan fotoğrafçılık atölyelerine farklı buluşmalara sahne olacak. Sanatseverler, gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral’ın da aralarında bulunduğu duayen isimlerle bir araya gelme şansı bulacak. Çukurcuma’da antikacılar sokaklara taşacak ve festival boyunca hafta sonları müzayede heyecanı yaşanacak. Yeni yüzüyle ziyaretçilerini ağırlayan Narmanlı Han, festival boyunca bir kahve eşliğinde geçmişe yolculuk yapmak isteyenlerin uğrak mekânı olacak.

MEHMET AKİF ERSOY SOHBET ETKİNLİKLERİYLE ANILACAK

Festival boyunca milli şair Mehmet Akif Ersoy, Mısır Apartmanı’ndaki Mehmet Akif Ersoy Hatıra Evi’nde anılacak. Milli şair için birbirinden değerli isimlerin katılımıyla 23 sohbet etkinliği yapılacak. Festivalin bir diğer önemli duraklarından olan Taksim Camii Kültür Merkezi’nde de festival süresince değerli ve keyifli sohbetler olacak. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu’ndan şair İbrahim Sadri’ye pek çok ismi ağırlayacak Taksim Camii Kültür Merkezi, festivalin son günü Ahmet Özhan konserine ev sahipliği yapacak. Galata Mevlevihanesi ise 23 boyunca Mevlevi Alayı’ndan sema ayinine ziyaretçilerine dolu dolu anlar yaşatacak.

KAFTANLAR SERGİSİ İLE BÜYÜLÜ BİR YOLCULUK

Grand Pera Cercle D'orient’te açılacak Hakan Yılmaz’ın Kaftanlar sergisi, Türk motiflerinden oluşan kaftanlarla izleyiciyi büyülü bir yolculuğa çıkaracak. Grand Pera aynı zamanda moda atölyeleri ve maske sergileriyle de sanatseverler için cazibe merkezi olacak. Beyoğlu Belediyesi İstiklal Sanat Galerisi’nde ise “Yabancı Seyyahların Gözüyle Beyoğlu” sergisi, geçmişten bugüne Beyoğlu’nun güzelliklerini gözler önüne serecek. Salt Galata ve Salt Beyoğlu da 90’lar kültürünün yeniden hatırlanacağı, ‘Sahnede 90’lar’ sergisiyle festival ruhuna ortak olacak.

EN SEVİLEN OPERA VE BALE GÖSTERİLERİ SUNULACAK

AKM Türk Telekom Opera Salonu da festival boyunca hem en sevilen opera ve bale gösterilerine hem de dünya starlarına ev sahipliği yapacak. Festivalin ilk günü, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin sahneye taşıyacağı Carmen operası izleyicilerle buluşacak. 3 Ekim’de ise G.Bizet’in ikonik eseri Carmen, İzmir Devlet Opera ve Balesi’nin bale yorumuyla programda yer alacak. 12 Ekim’de Saraydan Kız Kaçırma operası, 13 Ekim’de Don Kişot balesi sanatseverlerle buluşacak. 15 Ekim’de İspanyol sanatçı Carlos Rodrigez’in imzasını taşıyan Picasso Eterno balesi flamenko rüzgarı estirecek. 17 Ekim’de Ankara Devlet Opera ve Balesi Kuğu Gölü balesini, 22 ve 23 Ekim’de de İzmir Opera ve Balesi La Traviata operasını sahneleyecek.

Portekiz’in Grammy ödüllü duygusal sesi Mariza 2 Ekim’de, İspanyol müzisyen Buika 5 Ekim’de, dünyanın ünlü opera evlerinde sahne alan Letonyalı ünlü opera sanatçısı Kristine Opolais ile yine dünyanın pek çok önemli opera evinde önemli eserlerde başrollerde yer alan tenor Murat Karahan 8 Ekim’de, Flamenko dehası Paco Pena & Friends 9 Ekim’de, ünlü Amerikalı caz sanatçısı Stacey Kent 10 Ekim’de, dünyanın en önemli besteci ve piyanistlerinden Havasi 11 Ekim’de, çalışmalarını ABD'de sürdüren dünyaca ünlü müzisyen Fahir Atakoğlu 14 Ekim’de, İspanyol şarkıcı Monica Molina 16 Ekim’de, Doğu ve Batı müziğini modern enstrümanlarla sentezleyen kamança sanatçısı Mark Eliyahu 18 Ekim’de, İngiliz sanatçı Yusuf İslam 19 Ekim’de, AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.

AÇIK HAVA KONSERLERİYLE MÜZİK HİÇ SUSMAYACAK

Festivalde özellikle açık hava etkinlikleri İstanbulluları sevdikleri sanatçılarla buluşturmanın yanı sıra sinema keyfi de yaşatacak. Festival boyunca hem AKM Türk Telekom Açıkhava Sahnesi’nde hem Galataport Meydan Sahnesi’nde hem de Şişhane Meydan Açıkhava Sahnesi’nde müzik hiç susmayacak. AKM Türk Telekom Açıkhava Sahnesi’nde konserlerin yanı sıra Neşeli Günler’den Bergen’e, Batman’dan Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi’ne farklı türdeki filmler de sanatseverlerle buluşacak. Aralarında Göksel, Fatih Erkoç, Ceza, Levent Yüksel, Ümit Besen & Pamela, Kubat ve Erol Evgin de bulunduğu pek çok sanatçı açık hava konserlerinde İstanbullular ile buluşacak.