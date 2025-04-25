Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu | Sağlık Haberleri

        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu

        Konya'da beynine pıhtı atan 67 yaşındaki Rahmi Karademir'in, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yıllardır kullanmadığı Danca ile iletişim kurmaya başlaması, etrafındakileri şaşırttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 13:08 Güncelleme: 25.04.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beynine pıhtı atan hasta Türkçe konuşmayı unuttu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Danimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya'ya yerleşen 7 çocuk babası Karademir, geçen hafta Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisinde dizinden ameliyat edildi.

        Operasyondan iki gün sonra Karademir'in aniden sağ kol ve bacağında kuvvet kaybı (felç) ve konuşma bozukluğu gelişmesi üzerine acilen değerlendirmeye alındı.

        Yapılan tetkiklerde, Karademir'in beyninin sol tarafındaki büyük damarlardan birine pıhtı attığı ve damarın tıkanmış olduğu tespit edildi.

        Hızla anjiyografi yapılarak pıhtı temizlendi. İşlem sonrası şikayetleri büyük ölçüde sona eren Karademir'in Danca konuşmaya başlaması, başta eşi olmak üzere çevresindekilerde şaşkınlığına neden oldu.

        REKLAM

        Türkçe konuşamadığı için panik yaşayan Karademir'in, yıllardır kullanmadığı dili konuşmaya başlaması uzmanların da dikkatini çekti.

        FELÇ DURUMU DÜZELDİ

        Pıhtı temizleme operasyonunu gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, AA muhabirine, hastaya hızla müdahale edildiğini söyledi.

        Durumun ciddiyetine dikkati çeken Özdemir, "Hastamızı hızla anjiyoya aldık ve pıhtıyı temizledik. İşlem sonrası hastanın sağ kol ve bacağındaki felç durumu hızla düzeldi, yeniden kullanmaya başladı. Hastanın hastanede olması, hızlı müdahale şansı verdi. Bu sayede hem felç hem de konuşma sorunu hızlıca ele alındı" dedi.

        NADİR GÖRÜLEN VAKALARDAN

        Operasyon sonrası şaşırtıcı bir durumla karşılaştıkların anlatan Özdemir, şöyle konuştu: "Hastanın, gündelik hayatında kullandığı Türkçeyi konuşamadığını ancak unuttuğunu düşündüğümüz Dancayı yeniden konuşabildiğini fark ettik. Bu durum literatürde nadir de olsa karşılaşılan bir tablo. Birden fazla dil bilen kişilerde, beyin damar tıkanıklığı veya kanaması sonrası bazı diller unutulabilirken, kullanılmayan dillerin yeniden ortaya çıktığı vakalar olabiliyor. İki dil bilen bireylerde, bir dilin kaybı durumunda diğerinin korunması, rehabilitasyon süreci açısından önemli bir avantaj sağlıyor."

        REKLAM

        Özdemir, hastanın ilerleyen süreçte Türkçeyi tekrar konuşmasını beklediklerini, dilin yeniden kazanılmasının mümkün olduğunu dile getirdi.

        TÜRKÇE ANLIYOR, DANCA KONUŞUYOR

        Hastanın kızı Meral Karademir, babasının Dancayı uzun yıllardır konuşmadığını vurgulayarak "Danimarkaca konuşmaya başladı. Çok şaşırdık. Kız kardeşlerim bu dili bildiği için onlarla daha kolay iletişim kurabildi. Türkçeyi anlayabiliyor ama konuşamıyor. İnşallah hızla toparlar. Kendi dilini kaybettiğini düşündüğü için çok üzülüyor" diye konuştu.

        Rahmi Karademir ise kızının tercümanlığında, Türkçe kelimelerden birkaçını hatırlayabildiğini belirterek "Türkçeyi anlıyorum ama konuşamıyorum. Hafızamı zorluyorum. İnşallah düzelir. Danca aklımda, Türkçe hiçbir şekilde aklıma gelmiyor" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Medyada yeni dönem
        Medyada yeni dönem
        "Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti"
        "Rus yetkili Moskova'da patlayan araçta hayatını kaybetti"
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        3 gencin öldüğü kavganın nedeni belli oldu!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        HGS gişesinden 110 km ile geçti!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        İngilizler Sanchez'in peşinde!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Derbi öncesi 'sarı' tehlike!
        Trump'ın temsilcisi, Putin'le görüşmek için Kremlin'de
        Trump'ın temsilcisi, Putin'le görüşmek için Kremlin'de
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        Beşiktaş 3.'lük, Hatay düşmemek için sahada!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yalanladılar
        Yalanladılar
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Murat Nehri sağanak ile taştı! Tarım arazileri su altında!
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Koca vahşetinde kan donduran detay! "Bıçak kırılınca tornavida!"
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        Yeni bir küresel kriz mi doğuyor?
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        İşverenlere göre geleceğin meslekleri
        Kireç taşında korunmuş! Dünyanın en eskisi
        Kireç taşında korunmuş! Dünyanın en eskisi
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        Hafızayı güçlendirme yöntemi: Kağıt, kalem yok!
        "Emek hırsızlığıdır"
        "Emek hırsızlığıdır"
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        Kadıköy'ün yüzü asık!
        BES'te altına hücum
        BES'te altına hücum
        Habertürk Anasayfa