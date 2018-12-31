Konserve ton balığı

Amerikan Kalp Derneği, haftada en az iki kez ton balığı gibi yağlı balık yemeyi öneriyor. Bu önerilere sadık kalıp, kalbinize ve beyninize iyilik yapıyorsunuz. Ancak, konserve kutuda satılan ton balıklarının yarar değil zarar verdiği belirtiliyor. Ağır metallerin tüketilmesi bilişsel gerilemeye neden olabilir. Bu yüzden güvenliğiniz için alabalık gibi balıklar tüketebilirsiniz.