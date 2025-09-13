YARATICI OLMADIĞINI DÜŞÜNENLERE ÖNERİ

Herkesin bu düşünme yollarını kullandığını, bazı konularda güçlü bazı konularda ise daha az güçlü olduğumuzu ifade eden Prof. Dr. Aral, “Ancak bu, değişmez bir kader değil. Beynimizin en güçlü özelliklerinden biri nöroplastisite, yani öğrenme ve deneyim yoluyla kendini yeniden şekillendirebilme kapasitesi. Yaratıcı olmadığını düşünen biri, düzenli fikir üretme egzersizleri ile hayal gücünü geliştirebilir. Karar vermekte zorlanan biri, küçük seçimlerde artı-eksi listeleri yaparak karar alma becerisini geliştirebilir. Bu konuda karşımıza çıkan farklılıklar, “’eğilimlerimiz, çevresel faktörler ve deneyimlerimizden’ kaynaklanıyor” diye konuştu.