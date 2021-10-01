Kişisel bilgileri internette dolaşan adama yemekli taciz

Beylikdüzü’nde ikamet eden iş adamı Hüseyin Kolaç (45), kendisini sayısız kez arayan bilmediği numaraya cevap verdiğinde kişisel bilgilerinin internet ortamında yayıldığını ve istediklerini yapmadıkları halde rahatsız edeceklerini söyleyen şahıslarla tartıştı. Olaydan birkaç saat sonra Kolaç'ın evine yemek sitelerinden kapıda ödemeli siparişler gelmeye başladı. Sabah saatlerine kadar gelen siparişler nedeniyle Kolaç durumu hem yemek sitelerine hem de cumhuriyet savcılığına bildirerek suç duyurusunda bulundu. Kolaç, evine gelen siparişleri ise kanıt olması amacıyla cep telefonu ile videoya aldı.
Yaşanan olayları anlatan Hüseyin Kolaç, “Ayın 25’inde beni gündüz saatlerinde birisi aradı gizli numaradan, tehdit ve küfürlü konuştu benimle. Bir kumar ve oyun sitesinden bahsetti, ne olduğunu anlayamadım. Bütün gizli bilgilerimin elinde olduğunu söyledi ve bana gönderdi tüm bilgilerimi. Bende çok umursamayarak telefonu kapattım. ‘Bundan sonra seni çok rahatsız edeceğiz ve isteklerimizi bildireceğiz’ dediler. Ondan sonra uyudum. Sabah namazına kalktığımda bana saat 1’den başlayarak 1 buçuğa kadar arama olmuş yine cevapsız gece. Ben de sabah namazda aradım, kimsiniz ne istiyorsunuz dedim. Onlar da bana ‘yanlış numara’ diyerek cevap verdi. Bende yanlış numara bu kadar uzun süre aramaz dedim. Bana dedikleri şu; oyun ve kumar sitelerinde benim adreslerimin olduğu, benim gibi birçok insanın kişisel bilgilerinin ellerinde olduğunu söylediler” dedi.
Telefon konuşmasının akşamında siparişi olmadığı halde yemek sitelerinden evine farklı restoranlardan yüzlerce liralık yemek geldiğini söyleyen Kolaç, “Siparişler geldi, eve siparişleri verdikleri telefon numarası bana ait değil ama adres bana ait. Ayın 25’inden bu yana yemek siparişi göndererek taciz olayı devam ediyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Beni arayanlardan birisi kendi numarasıyla aradığı için kendi numarası da çıktı. Benim evime sürekli yemek siparişi gönderiyorlar. Benim adıma veya başka birinin adına benim adresimi kullanarak sipariş geliyor. Sabaha kadar sürüyor bu böyle” ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!