Kişisel bilgileri internette dolaşan adama yemekli taciz

İHA

Beylikdüzü’nde ikamet eden iş adamı Hüseyin Kolaç (45), kendisini sayısız kez arayan bilmediği numaraya cevap verdiğinde kişisel bilgilerinin internet ortamında yayıldığını ve istediklerini yapmadıkları halde rahatsız edeceklerini söyleyen şahıslarla tartıştı. Olaydan birkaç saat sonra Kolaç'ın evine yemek sitelerinden kapıda ödemeli siparişler gelmeye başladı. Sabah saatlerine kadar gelen siparişler nedeniyle Kolaç durumu hem yemek sitelerine hem de cumhuriyet savcılığına bildirerek suç duyurusunda bulundu. Kolaç, evine gelen siparişleri ise kanıt olması amacıyla cep telefonu ile videoya aldı.

Yaşanan olayları anlatan Hüseyin Kolaç, “Ayın 25’inde beni gündüz saatlerinde birisi aradı gizli numaradan, tehdit ve küfürlü konuştu benimle. Bir kumar ve oyun sitesinden bahsetti, ne olduğunu anlayamadım. Bütün gizli bilgilerimin elinde olduğunu söyledi ve bana gönderdi tüm bilgilerimi. Bende çok umursamayarak telefonu kapattım. ‘Bundan sonra seni çok rahatsız edeceğiz ve isteklerimizi bildireceğiz’ dediler. Ondan sonra uyudum. Sabah namazına kalktığımda bana saat 1’den başlayarak 1 buçuğa kadar arama olmuş yine cevapsız gece. Ben de sabah namazda aradım, kimsiniz ne istiyorsunuz dedim. Onlar da bana ‘yanlış numara’ diyerek cevap verdi. Bende yanlış numara bu kadar uzun süre aramaz dedim. Bana dedikleri şu; oyun ve kumar sitelerinde benim adreslerimin olduğu, benim gibi birçok insanın kişisel bilgilerinin ellerinde olduğunu söylediler” dedi.

Telefon konuşmasının akşamında siparişi olmadığı halde yemek sitelerinden evine farklı restoranlardan yüzlerce liralık yemek geldiğini söyleyen Kolaç, “Siparişler geldi, eve siparişleri verdikleri telefon numarası bana ait değil ama adres bana ait. Ayın 25’inden bu yana yemek siparişi göndererek taciz olayı devam ediyor. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundum. Beni arayanlardan birisi kendi numarasıyla aradığı için kendi numarası da çıktı. Benim evime sürekli yemek siparişi gönderiyorlar. Benim adıma veya başka birinin adına benim adresimi kullanarak sipariş geliyor. Sabaha kadar sürüyor bu böyle” ifadelerini kullandı.