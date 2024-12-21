Beylikdüzü'nde TIR garajında yangın; kedi ve köpek yanarak can verdi

Yangın, saat 20.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi'nde bulunan TIR garajında çıktı. Şoförlere ait konteynerlerdeki çay ocağında bilinmeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede 2 konteyner ve barakayı sardı.

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Yangını fark eden şoförler araçlarını uzaklaştırmaya çalışırken, bir TIR'ın dorsesi alev aldı. Şoförlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, öncelikle garajdaki akaryakıt deposuna alevlerin ulaşmasını engelledi. Ardından ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında, şoförlerin kullandığı iki konteyner ile baraka kullanılamaz hale gelirken, bir TIR'ın dorsesinde de hasar meydana geldi. Ekiplerin yangın çıkan konteynerde yaptığı kontrolde ise şoförlere ait kedi ile köpeğin can verdiği belirlendi.