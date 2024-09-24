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        Haberler Gündem Güncel Beylikdüzü'nde fabrika yangını | Son dakika haberleri

        Beylikdüzü'nde fabrika yangını

        İstanbul Beylikdüzü'nde sabun ve deterjan üretiminin yapıldığı fabrikada yangın çıktı. İtfaiyenin 6 ekip ve 150 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 09:32 Güncelleme: 24.09.2024 - 11:25
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          Beylikdüzü'nde Dereboyu Caddesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde sabun ve deterjan gibi temizlik malzemelerinin üretiminin yapıldığı ve ham maddelerin muhafaza edildiği 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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          İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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          Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Fabrikada mahsur kalan veya yaralanan olmazken, çevrede yoğun duman oluştu.

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          İtfaiyenin 6 ekip ve 150 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.

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