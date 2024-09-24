Beylikdüzü'nde fabrika yangını
İstanbul Beylikdüzü'nde sabun ve deterjan üretiminin yapıldığı fabrikada yangın çıktı. İtfaiyenin 6 ekip ve 150 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.
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Beylikdüzü'nde Dereboyu Caddesi'ndeki Beysan Sanayi Sitesi'nde sabun ve deterjan gibi temizlik malzemelerinin üretiminin yapıldığı ve ham maddelerin muhafaza edildiği 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Fabrikada mahsur kalan veya yaralanan olmazken, çevrede yoğun duman oluştu.
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İtfaiyenin 6 ekip ve 150 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından söndürüldü.