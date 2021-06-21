Beylikdüzü'nde bomba alarmı: Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulundu

Olay Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi'nde akşam 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Bulvarı Caddesi üzerindeki 3 katlı bir binanın ikinci katında bulunan bir daireden koku gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri daireye çilingir yardımıyla girdi.
Daireye giren polis ekipleri içeri de oda kapısında asılı bir not ile karşılaştı. Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde notta 'Bomba düzeneği var yaklaşmayın' yazdığını tespit edildi. Ekipler olay yerine bomba imha uzmanı polisleri çağırırken, olayın yaşandığı bina ile yanındaki apartmanda yaşayan vatandaşları hemen tahliye etti.
Olay yerine önlem amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Ayrıca polis ekipleri binanın bulunduğu Hürriyet Bulvarı Caddesi'ni araç ve yaya geçişine kapattı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı polis ekipleri oda kapılarında yaptığı incelemede herhangi bir düzeneğe rastlamadı. Her iki odaya da giren polis ekipleri anne ve oğlunun cansız bedenleri ile karşılaştı. DHA'nın haberine göre; odada iki adet tabanca bulunduğu da öğrenildi. Polis ekiplerinin dairedeki detaylı incelemesi devam ediyor.
Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan incelemede her iki odada cansız bedenleri bulunan annenin Münevver Ertem (60),oğlunun ise Ertan Ertem (40) olduğunu tespit etti. Ayrıca polis ekipleri Ertan Ertem'in cansız bedeninin yanında bulunan iki tabancayı da inceledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından anne ve oğlunun cansız bedenleri cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından bina sakinlerinin apartmana girmesine izin verdi.
Olayın yaşandığı binada oturan bir kişi, "Ben olayın yaşandığı binada oturuyorum. Ben tanımıyordum kendilerini. Apartmandan ağır kokular gelmeye başladı. Bende ev sahibini aradım, geldiler polislere haber verdiler. Geldi polisler girdiler içeri, maalesef böyle bir olay meydana geldi. Allah rahmet eylesin" dedi.
Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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