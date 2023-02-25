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Beylikdüzü deprem riski güncel haritası yayınlandı! Beylikdüzü deprem riski mahalle durumu

Beylikdüzü deprem riski haritası güncel haliyle İBB tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Haritada Beylikdüzü'nün deprem riskli binaları ve zemin durumu İBB Beylikdüzü deprem riski haritasında yer aldı. İşte güncel 2023 deprem riski haritası...

Giriş: 25.02.2023 - 12:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Beylikdüzü deprem riski haritası yayınlandı. Marmara Denizi'nde meydana gelemesi beklenen ve İstanbul'u etkileyecek deprem öncesinde tüm ilçelerde olduğu gibi Beylikdüzü'in de deprem riski ve Beylikdüzü mahallelerinin de deprem riski merak ediliyor. Beylikdüzü ilçesi ve mahalleleri deprem riski İBB Haritasında yer aldı. Peki, Beylikdüzü deprem riski ne, depreme ne kadar dayanıklı? İşte Beylikdüzü mahalleleri depre riski haritası...

  • * Senaryo depremi için Beylikdüzü ilçesi tahmini çok ağır hasarlı bina sayısı dağılım haritası

    İBB'NİN HAZIRLAMIŞ OLDUĞU BEYLİKDÜZÜ HARİTASINI AYRINTILI İNCELEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • İstanbul’un batıdaki ilçelerinden biri olan Beylikdüzü’nün Güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Avcılar, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde ise Esenyurt ilçeleri vardır. Yüzölçümü 36 km² dir.  İBB’nin 2020 yılında 39 ilçe için hazırladığı ‘Olası deprem kayıp tahminleri kitapçığında her ilçe için deprem senaryoları, bina hasarı ve can kaybı gibi analizleri yer alıyor.

  • Beylikdüzü ilçesi, İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan ilçelerinden biridir. Güneyinde Marmara Denizi, doğusunda Avcılar, batısında Büyükçekmece, kuzeyinde ise Esenyurt ilçeleri vardır. İlçede 10 mahalle bulunmaktadır. TÜİK 2019 verilerine göre ilçenin nüfusu, 352.412’dir

  • İSTANBUL İLÇELERİ OLASI DEPREM RİSK RAPORU

    “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminleri İlçe Kitapçıkları”, ilçelere ait deprem tehlike analizlerini, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizlerini sunmak amacıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü (DEZİM) ile Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı iş birliği ile hazırlanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi” (İBB-KRDAE, 2019) verileri ve sonuçları kullanılarak, 2020 yılında hazırlanmıştır. “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” kapsamında, İstanbul bina envanterinin deprem risk analizlerini gerçekleştirmek üzere sınıflandırılmasında üç parametre dikkate alınmıştır (dini, tarihi, akaryakıt istasyonu vb. gibi özellikli bina türü yapılar hariç olmak üzere)

    BEYLİKDÜZÜ RİSK RAPORU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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