Beylikdüzü deprem riski haritası yayınlandı. Marmara Denizi'nde meydana gelemesi beklenen ve İstanbul'u etkileyecek deprem öncesinde tüm ilçelerde olduğu gibi Beylikdüzü'in de deprem riski ve Beylikdüzü mahallelerinin de deprem riski merak ediliyor. Beylikdüzü ilçesi ve mahalleleri deprem riski İBB Haritasında yer aldı. Peki, Beylikdüzü deprem riski ne, depreme ne kadar dayanıklı? İşte Beylikdüzü mahalleleri depre riski haritası...