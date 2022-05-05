Beylerbeyi'nde karaya oturan tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Beylerbeyi önlerinde makine arızası yaparak karaya oturan ve içinde 5 kişi bulunan 7 metre boyundaki balıkçı teknesi, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Çengelköy’e çekildi.”