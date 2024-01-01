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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beykoz'da motosiklet elektrik panosuna çarptı: 1 ölü

        Beykoz'da motosiklet elektrik panosuna çarptı: 1 ölü

        İstanbul'un Beykoz ilçesinde elektrik panosuna çarpan motosikletin sürücüsü, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 07:10 Güncelleme: 01.01.2024 - 07:17
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        Beykoz'da motosiklet kazası: 1 ölü
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        Beykoz'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yol kenarındaki elektrik panosuna çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Oğuzhan Emeç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 03.00 sıralarında Akbaba Mahallesi Maraş Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuzhan Emeç'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında bulunan elektrik panosuna çarptı.

        AĞIR YARALANDI

        Çarpmanın etkisi ile motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklenirken, Oğuzhan Emeç ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan sürücüyü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldıktan sonra incelemelerde bulundu.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Motosiklet sürücüsü Oğuzhan Emeç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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