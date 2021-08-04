15 Temmuz gazisi bıçaklı saldırıda öldü

İHA

15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde gözünden yaralanarak gazi olan 3 çocuk babası Fatih Orhan (41), dün akşam saatlerinde Gümüşsuyu Mahallesi'nde 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Orhan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İHA'nın haberine göre; olayın şüphelilerden Yılmaz A. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Kimlikleri belirlenen diğer 2 şahsı arama çalışmaları sürüyor.