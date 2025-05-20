Beyin ölümü gerçekleşti! Genç kızın organları 4 kişiye umut oldu

İş insanı Aydın Gökkaya'nın kızı Ecem Gökkaya, 14 Mayıs'ta evdeyken astım krizine bağlı kalp krizi geçirdi. Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gökkaya'nın sabaha karşı beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin kararı üzerine genç kızın organları bağışlandı.

Sabah saatlerinde yapılan operasyonla genç kızın kalp, karaciğer, sağ ve sol böbreği, iki ilde organ bekleyen 4 hastaya ulaştırılmak üzere hazırlandı.

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Organları götürmek için hava ambulansı ve kara yoluyla kente gelen iki ayrı ekip, organları nakil bekleyen hastalara götürmek üzere teslim aldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Kürşat Ramazan Zor, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, genç hastaları Ecem Gökkaya'nın vefatının kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

"4 KİŞİYE UMUT OLDULAR"

Ailesinin bu zor süreçte çok hızlı bir karar alarak, büyük bir onur örneği gösterdiğini vurgulayan Zor, şunları kaydetti: "Bu anlamlı davranışları için hem hastanemiz hem de milletimiz adına kendilerine teşekkür ediyorum. 2 böbrek, 1 karaciğer ve 1 kalp nakliyle 4 kişiye umut oldular. Organ nakillerinin Allah’ın izniyle başarılı olacağını umut ediyoruz. 2025 yılı içinde Niğde’de gerçekleştirilen üçüncü organ nakli bu oldu. Sayının artmasını temenni ediyoruz."

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan ise yoğun bakım sürecinin ardından genç hastanın hayatını kaybettiğini anlattı. Ancak ailesinin onurlu kararıyla, 4 hastaya hayat verildiğini kaydeden İnan, "Ailenin bu duyarlı davranışını kutluyor, kederli aileye başsağlığı diliyoruz. Organ bağışı gerçekten hayat kurtarır. Herkesin bu bilince sahip olması gerekiyor. 2025 yılı içinde üçüncü kez bu tür bir bağış gerçekleşti. Daha fazla hayat kurtulması için tüm vatandaşlarımızı organ bağışına davet ediyoruz" diye konuştu.