Mesut Akusta'dan 'iyiyim' mesajı

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Mesut Akusta, geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan evinde beyin kanaması geçirmiş ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyat olan ünlü oyuncu, kısa sürede sağlığına kavuştu. Akusta, cumartesi günü taburcu edildi. Bir hafta sonra setlere dönecek olan oyuncu, sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.

Akusta, "Merhabalar, herkese selamlar, sevgiler. Önce beni ameliyat eden doktorlara, arayan soran dostlarıma, gelen giden tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Şu an evdeyim, hastaneden ayrıldım. En kısa zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın" dedi.