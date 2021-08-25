Mesut Akusta'dan güzel haber: Nerede kalmıştık?

"NEREDE KALMIŞTIK?"



Tedavinin ardından uyandırılan Akusta, sosyal medya hesabından güzel haberi duyurdu. Hastane odasında gözlerini açar açmaz rol aldığı dizinin senaryosuna çalışan 57 yaşındaki oyuncu, o esnada çekilen fotoğrafını, "Mete başkan, nerede kalmıştık?" notuyla yayınladı.

"ALLAH'IM BİR DAHA YAŞATMASIN"



Aynı kareyi Instagram hesabından yayınlayan Mesut Akusta'nın eşi Şafak Özbir de, "Gerçekten deli... İnsan kendine gelir gelmez senaryo mu okumak ister? Allah'a kaç kez şükretsem yeter bilemem ama seni bize, ailenin, evladının, sevenlerinin duası, yaşama bağlılığın ve işine olan aşkın geri getirdi. Allah'ım bir daha yaşatmasın ve kim varsa şifasını versin." ifadelerini kullandı.

Akusta'nın 3 gün içerisinde taburcu olacağı bildirildi.