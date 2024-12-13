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        Haberler Sağlık "Beyin çürümesinin ilacı dijital detoks yapmak" | Sağlık Haberleri

        "Beyin çürümesinin ilacı dijital detoks yapmak"

        Oxford İngilizce Sözlüğü yılın kelimesi olarak 'beyin çürümesi/brain rot' terimini seçti. Kelime hakkında bilgi veren Uzman Klinik Psikolog Aybige Üstüner, "Bu terim, aşırı sosyal medya kullanımının zihinsel sağlık üzerinde yarattığı olumsuz etkileri tanımlıyor. Uzun süreli, gereksiz ve sanal bilgi akışı zihnin düşünme becerilerini olumsuz etkiliyor. Sosyal medya kullanımını sınırlamak ve dijital detoks yapmak sorunları engellemeye yardımcı oluyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 17:10 Güncelleme: 13.12.2024 - 17:38
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        İşte beyin çürümesinin ilacı
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        Psikolog Aybige Üstüner, "Sürekli ve gereksiz içerik akışı, bireylerin düşünme becerilerini ve odaklanmalarını olumsuz etkileyerek zihinsel uyuşukluğa yol açıyor” diyerek, özellikle gençlerde bu durumun daha belirgin hale geldiğini söyledi.

        Sosyal medya kullanımının beyin fonksiyonları üzerindeki etkilerine dair açıklamalarda bulunan Üstüner, "Sosyal medya, sürekli bilgi akışıyla birlikte beyin üzerinde aşırı yük oluşturur. Bu da düşünme süreçlerini daha yüzeysel hale getirir, derinlemesine düşünmeyi zorlaştırır ve odaklanma kapasitesini zayıflatır. Gençler, bu etkileri daha yoğun şekilde hissediyor" dedi.

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        "GERÇEKLE ETKİLEŞİMİN AZALMASI DENGEYİ BOZUYOR"

        Aşırı ekran kullanımının beyin fonksiyonlarında uyumsuzluklar ve duygusal dengesizlikler yaratabileceğine değinen Üstüner, “Uzun süre sosyal medya kullanımı, beynin işlevlerini olumsuz etkileyebilir ve kişilerin gerçek dünyadaki etkileşimlerini zayıflatabilir” dedi.

        Sosyal medyanın uzun vadeli etkileri arasında, dikkatin dağılması, anksiyete, depresyon gibi zihinsel sağlık sorunlarının artışı ve bilişsel işlevlerdeki zayıflama bulunduğunu açıklayan Üstüner, sosyal medya kullanımını sınırlamanın ve dijital detoks yapmanın bu sorunları engellemeye yardımcı olabileceğini belirtti.

        ZİHNİ CANLI TUTMANIN YOLLARI

        Sosyal medya bağımlılığıyla mücadele etmek için tavsiyelerde bulunan Üstüner, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Ekran süresini sınırlayın. Uzun süreli ekran kullanımı, zihinsel sağlığı tehdit edebilir. Sosyal medya kullanım sürelerinizi sınırlayarak beyninize dinlenme fırsatı verin. Fiziksel aktiviteyi artırın. Egzersiz, beynin sağlıklı işleyişine katkıda bulunur. Düzenli egzersiz yapmak, zihinsel sağlığı iyileştirirken odaklanmayı artırabilir. Dijital detoks yapın. Haftada belirli günlerde dijital cihazlardan uzak durarak beyin sağlığınızı koruyabilirsiniz. Zihinsel egzersizler yapın. Kitap okuma, bulmaca çözme gibi aktivitelerle zihinsel sağlığınızı aktif tutun. Bu tür önlemler, beynin sağlıklı çalışmasını destekler ve zihinsel sağlığı tehdit eden sosyal medya etkilerine karşı koruyucu bir bariyer oluşturur.”

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