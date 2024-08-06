Beyaz sirke neyden yapılır? İşte beyaz sirkeyi evinizde kullanabileceğiniz yerler
Evimizi mikroplardan arındırmak için ona başvuruyoruz. Sebze ve meyvelerimizi kimyasal atıklardan temizlemek isteyince de elimiz ona gidiyor. Beyaz sirke, mutfaklarımızda farkında olmadan yerini alıyor ama biz onu nerelerde kullanabileceğimizi gerçekten biliyor muyuz?
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Sirkenin elmadan veya üzümden yapıldığını biliyoruz. Peki ama hangi sirkenin? Bahsettiğimiz sirke beyaz sirke değil çünkü beyaz sirke genellikle şeker kamışı asetik asit katkılı bir fermante sıvıdan yapılıyor. Gelin beyaz sirkeyi evinizde nerelerde kullanabileceğinize bir bakalım.
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KİREÇ ÇÖZÜCÜ OLARAK KULLANABİLİRSİNİZ
Beyaz sirke çaydanlıklarınız, tencereleriniz, cezveleriniz ve su ısıtıcılarınız için kullanışlı bir kireç çözücü görevi görebilir. Kireçten arındırmak istediğiniz malzemeleri beyaz sirke karıştırıdığınız suyla ovalayın ve ardından iyice durulayın.
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TEMİZLİK MALZEMESİ OLARAK KULLANABİLİRSİNİZ
Beyaz sirkenin en yaygın kullanım alanı aslında temizlik malzemesi olarak kullanılmasıdır çünkü antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Evinizde temizlemek istediğiniz her yüzeyi beyaz sirke ile su karışımı kullanarak temizleyebilirsiniz. Kirli yüzeyi temizleyecek ve iz bırakmayacaktır. Ancak ardından durulamayı unutmayın.
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KÖTÜ KOKULARA KARŞI TEMİZLEYİCİ OLARAK KULLANILABİLİR
Evinizde uzun süre kapalı olan alanlarda oluşan kokuyu gidermek için de beyaz sirkeye başvurabilirsiniz. Beyaz sirkeli bir bezle bu alanları silerseniz kokunun dağıldığını fark edeceksiniz.
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EVİNİZİ BASNA BÖCEKLERDNE KURTULMAK İÇİN KULLANABİLİRSİNİZ
Beyaz sirke ve su karışımızı bir sprey şişeye doldurup karıncaların ve böceklerin evinize girdiği yerlere bu karışımdan sıkarsanız yaz günlerini kabusa çeviren böcek sorunu önlemiş olursunuz.
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ÇELİKLERİNİZİ PARLATMAK İÇİN KULLANABİLİRSİNİZ
Mutfak eşyası olarak kullanılan çelik ürünler sık sık lekelenir ve parlatılmaya ihtiyaç duyar. Beyaz sirke ile ovduğunuz çelik tencereleriniz ve mutfak gereçleriniz kolaylıkla parlar. Temizledikten sonra durulamanız gerektiğini unutmamanız gerekir.
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BULAŞIK MAKİNENİZİ TEMİZLEMEK İÇİN KULLANABİLİRSİNİZ
Bulaşık makineleri düzenli temizlenmediğinde içinde biriken ve kurumayan su nedeniyle kötü kokmaya başlayabilir. Beyaz sirke, bulaşık makinesi temizliğinde de size yardımcı olacaktır. Biraz suyla incelttiğiniz beyaz sirkeyi bulaşık makinenizin deterjan gözüne koyun ve makinenizi kısa programda bir kez çalıştırabilirsiniz. Bunu 3 aydan önce tekrarlamak makinenize zarar verebilir. Çok sık yapılması önerilmez.
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LAVABO AÇICI OLARAK KULLANABİLİRSİNİZ
Beyaz sirke asit oranı bakımından yüksek değerlere sahiptir. Lavabolarınız tıkandığında onları açmak için lavaboya iki yemek kaşığı karbonat döküp üzerine beyaz sirke boşaltmanız yeterli olacaktır. Karbonat ve beyaz sirkenin köpürme evresi bittiğinde üzerine bir litre de sıcak suyu dökerseniz tıkalı lavabonuz açılacaktır.
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Beyaz sirke diğer sirkeler gibi ağız yoluyla ya da beisnlerle tüketilmeye uygun değildir. Beyaz sirke içeren cilt maskesi tariflerini dermatologlara danışmadan asla kullanmayınız.
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