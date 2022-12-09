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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Rusya ve İran'la ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

ABD'nin müttefiklerini 'İran ve Rusya ortaklığıyla ilgili tartışmaya çağırdığını' belirten Beyaz Saray Sözcüsü, İran yapımı insansız hava araçlarının satın alınması ve kullanılmasında ön saflarda yer alan üç Rus kuruluşuna yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

İran'ın Rusya'ya Ukrayna'da kullanmak üzere İHA desteği sağladığını belirten Kirby, "Bunun karşılığında Rusya'da İran'a daha önce görülmeyen derecede askeri ve teknik destek sağlıyor. İki ülkenin ilişkileri tam teşekküllü bir savunma ortaklığına dönüşüyor. Bu durum sadece Ukrayna'ya değil, İran'ın bölgedeki komşularına da tehdit teşkil ediyor. Bu bilgiyi Orta Doğu'daki ve dünyadaki ortaklarımızla paylaştık." dedi.

"Ukrayna'da insanlar, İran'ın eylemleri nedeniyle ölüyor." ifadesini kullanan Kirby, İran'ın desteğini gelecek aylarda da arttıracağını ve Rusya'ya yüzlerce balistik füze satmayı düşündüğünü aktardı.

Kirby, "Moskova ve Tahran'ın Rusya'da silahlı İHA üretmek için ortak bir üretim bandı kurmayı düşündüğüne ilişkin haberleri de gördük. İran'ı yolundan dönmeye ve bu adımları atmamaya davet ediyoruz." dedi.

Rusya'nın da İran ile silah geliştirme gibi alanlarda işbirliği arayışında olduğunu dile getiren Kirby, "Rusya'nın İran'a gelişmiş askeri malzemeler verme niyeti olduğundan endişe duyuyoruz. Moskova, Tahran'a helikopter ve hava savunma sistemi gibi ekipman desteği veriyor olabilir." ifadesini kullandı.

Rusya lideri Putin'in, 'Daha fazla esir takası olabilir' sözleriyle ilişkin olarak Kirby, "Bu konuyla ilgili aktif olarak çaba sarf ediyoruz ama sözlerden çok eylemlere ihtiyacımız var" dedi.

Kirby, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla hava savunmasını güçlendirmesine yönelik 275 milyonluk yardım paketinin yolda olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: AA