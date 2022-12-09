Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Beyaz Saray: Rusya-İran ortaklığı daha önce görülmemiş seviyede

Rusya ve İran'ın askeri işbirliğini geliştirdiğini ve Rusya'nın daha önce görülmeyen ölçüde İran'a askeri destek verdiğini belirten Beyaz Saray, "İHA'lar da dahil olmak üzere Rusya-İran ortaklığını bozmak için elimizdeki araçları kullanacağız" açıklamasında bulundu.

Giriş: 09.12.2022 - 20:06 | Güncelleme: ABONE OL
Beyaz Saray: Rusya-İran ortaklığı daha önce görülmemiş seviyede
HABERTURK.COM

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Rusya ve İran'la ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

ABD'nin müttefiklerini 'İran ve Rusya ortaklığıyla ilgili tartışmaya çağırdığını' belirten Beyaz Saray Sözcüsü, İran yapımı insansız hava araçlarının satın alınması ve kullanılmasında ön saflarda yer alan üç Rus kuruluşuna yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

İran'ın Rusya'ya Ukrayna'da kullanmak üzere İHA desteği sağladığını belirten Kirby, "Bunun karşılığında Rusya'da İran'a daha önce görülmeyen derecede askeri ve teknik destek sağlıyor. İki ülkenin ilişkileri tam teşekküllü bir savunma ortaklığına dönüşüyor. Bu durum sadece Ukrayna'ya değil, İran'ın bölgedeki komşularına da tehdit teşkil ediyor. Bu bilgiyi Orta Doğu'daki ve dünyadaki ortaklarımızla paylaştık." dedi.

"Ukrayna'da insanlar, İran'ın eylemleri nedeniyle ölüyor." ifadesini kullanan Kirby, İran'ın desteğini gelecek aylarda da arttıracağını ve Rusya'ya yüzlerce balistik füze satmayı düşündüğünü aktardı.

Kirby, "Moskova ve Tahran'ın Rusya'da silahlı İHA üretmek için ortak bir üretim bandı kurmayı düşündüğüne ilişkin haberleri de gördük. İran'ı yolundan dönmeye ve bu adımları atmamaya davet ediyoruz." dedi.

Rusya'nın da İran ile silah geliştirme gibi alanlarda işbirliği arayışında olduğunu dile getiren Kirby, "Rusya'nın İran'a gelişmiş askeri malzemeler verme niyeti olduğundan endişe duyuyoruz. Moskova, Tahran'a helikopter ve hava savunma sistemi gibi ekipman desteği veriyor olabilir." ifadesini kullandı.

Rusya lideri Putin'in, 'Daha fazla esir takası olabilir' sözleriyle ilişkin olarak Kirby, "Bu konuyla ilgili aktif olarak çaba sarf ediyoruz ama sözlerden çok eylemlere ihtiyacımız var" dedi.

Kirby, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla hava savunmasını güçlendirmesine yönelik 275 milyonluk yardım paketinin yolda olduğunu duyurdu.

Fotoğraf: AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Bozulmadan tüketmek için bunu mutlaka yapın!
Bozulmadan tüketmek için bunu mutlaka yapın!
Özel olarak seçildiler... Türkiye'nin sakin şehirleri
Özel olarak seçildiler... Türkiye'nin sakin şehirleri
Bakan Yanık'tan H.G.K açıklaması
Bakan Yanık'tan H.G.K açıklaması
Muş'ta arazi kavgası cinayetle bitti
Muş'ta arazi kavgası cinayetle bitti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.