ABD genelindeki Floyd gösterileri devam ederken Beyaz Saray etrafında toplanan yüzlerce gösterici gün boyunca polis şiddetini protesto etti. Lafayatte Park'ın polis tarafından kapatılmasının ardından Beyaz Saray'ın sol tarafındaki bölgede toplanan yüzlerce gösterici, dünkü protestolarına devam etti.
Polisin kalabalığa göz yaşartıcı gaz attığı anlarda bazı göstericiler de ellerindeki su şişelerini polise fırlattılar. Göstericilerden bazıları kurulan barikatı aşarak geniş güvenlik önlemi alan polislerle yüz yüze geldi. AA'nın haberine göre; ellerini havaya kaldırarak "siyahların hayatı değerlidir", "beni vurma" ve "nefes alamıyorum" sloganları atan göstericiler, "adalet yoksa huzur yok" sözlerini de sürekli tekrarladı. Bu esnada göstericilerden bazılarının polise ait 3 aracın üstüne çıktığı, araçların camlarını kırdığı ve araçlara ciddi hasar verdiği anlar kameralara yansıdı.
Gösteri sırasında polis ile protestocu grup arasında gerginlik yaşandı. Beyaz Saray'ın önündeki parka girmek isteyen göstericilere polis engel oldu.
Gün boyunca yaşanan gelişmeleri sosyal medya hesaplarından canlı yayımlayan birçok kişi, ABD Başkanı Donald Trump'a "Floyd konusunda" çağrıda bulundu ve adaletin sağlanmasını isteyen mesajlar attı.
Halen devam eden gösterilerin akşam saatlerinde de sürmesi beklenirken, Trump'a destek vermek üzere bazı Cumhuriyetçi grupların da Beyaz Saray çevresinde akşam bir gösteri yapabileceği belirtildi.
Trump, sabah yaptığı açıklamada, sokaklarda şiddete bulaşan eylemcilerin "radikal sol gruplar" olduğunu savunmuş ve kendi taraftarlarının Beyaz Saray etrafında buluşmaları için çağrıda bulunmuştu.
ABD BAŞKANI TRUMP'TAN FLOYD MESAJI: "BU ASLA OLMAMALIYDI"
Trump, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Space X'in "Crew Dragon" isimli uzay mekiğiyle ilk insanlı uçuş denemesinin ardından düzenlenen törende konuştu.
Konuşmasına Floyd'un öldürülmesi ve ardından yaşanan protestolara değinen Trump, "George Floyd'un Minnesota sokaklarında ölümü, büyük bir trajediydi. Bu asla olmamalıydı. Bu olay, tüm Amerikalıları korku, öfke ve yasa boğdu." dedi.
Trump dün Floyd'un ailesiyle görüştüğünü ve acılarını paylaştığını ifade ederek "Bugün burada, adalet ve barış isteyen her Amerikalının bir dostu ve müttefiki olarak duruyorum. Ayrıca bu trajediyi yağma, hırsızlık ve gözdağı için kullanan herkesin de karşısında duran birisiyim. Misyonumuz, nefret değil iyileşme, kaos değil adalet." değerlendirmesinde bulundu.
AA'nın haberine göre; Floyd'un ölümünden sorumlu bir polisin tutuklandığını ve cinayetle suçlandığını anımsatan Trump, "Soruşturma devam ediyor. Duruma göre bu polislere başka suçlamalar da yöneltilebilir." dedi.
SOKAKLARDAKİ ŞİDDETTEN "RADİKAL SOLU" SORUMLU TUTTU
Trump, barışçıl protestocuların yanında olduklarını vurgulayarak "Ancak şu anda caddelerde yaşananların adalet ve barışla bir ilişkisi yok. Sokaklardaki şiddet ve vandallık, masumiyeti terörize eden Antifa ve diğer radikal sol gruplar tarafından yönlendiriliyor. Bu gruplar iş yerlerine saldırıyor, binaları yakıyor." eleştirisinde bulundu.
Tüm vatandaşların hiçbir ayrım gözetmeksizin korunmasının öncelikleri olduğunun altını çizen Trump, "Bir grup suçlu ve vandalın şehirlerimizi yıkmasına izin vermeyiz." uyarısını yaptı.
Amerikan polislerinin de halkın güvenliğini sağlamak için çabaladığına dikkati çeken Trump, "İnsanlara hizmet etmek ve korumak için ettikleri yemini yerine getirmeyen küçük bir grup polisin hareketlerinden dolayı en çok yine güvenlik güçleri hayal kırıklığına uğradı." ifadesini kullandı.
"KIZGIN KALABALIKLARIN, BU ÜLKEYE HAKİM OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"
Minnesota ve protestoların düzenlendiği diğer eyaletlerdeki yetkililer ile temas halinde olduklarına işaret eden Trump, "Amerikan adaleti hiçbir zaman kızgın kalabalık tarafından sağlanmadı. Kızgın kalabalıkların bu ülkeye hakim olmasına izin vermeyeceğiz." mesajını paylaştı.
Trump, yönetiminin ilk günden bu yana her türlü şiddete karşı olduğunu belirterek Floyd'un ailesi, barışçıl protestocular ve adalet isteyen halkın yanında olduklarını kaydetti.
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