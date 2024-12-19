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        Haberler Dünya Beyaz Saray, 'hükümetin kapanmasının' ülkede istikrarsızlığa yol açabileceğini bildirdi | Dış Haberler

        Beyaz Saray, 'hükümetin kapanmasının' ülkede istikrarsızlığa yol açabileceğini bildirdi

        ABD yönetimi, "hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının" ülke genelinde istikrarsızlığa yol açabileceğini savundu. Beyaz Saray, hükümete ek finansman tasarısını reddeden Seçilmiş Başkan Trump'ı eleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:47 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:47
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        Beyaz Saray'dan Seçilmiş Başkan Trump'a eleştiri
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve başkan yardımcısı seçilen JD Vance'in Cumhuriyetçilere, federal hükümete marta kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçe tasarısını reddetme çağrısını eleştirdi.

        Federal hükümetin kapanması durumunda, ülkede hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlere ara verilmek zorunda kalınacağına işaret eden Jean-Pierre, bu durumun istikrarsızlığa neden olabileceğini belirtti.

        Jean-Pierre, Cumhuriyetçilere bu konu hakkında siyaset yapmama çağrısında bulunarak, federal hükümetin kapanmasının tatil döneminde sevdiklerine kavuşmak için bir araya gelen ailelere zarar vereceğini ve bir çok hizmeti de sekteye uğratacağını ifade etti.

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        Trump ve Vance'in Cumhuriyetçilere yaptığı çağrıyı "talimat" olarak değerlendiren Jean-Pierre, bütçe tasarısının reddedilmesinin, çiftçilere, çiftlik sahiplerine ve halk sağlığı merkezleri gibi gruplara zarar vereceğini vurguladı.

        Seçilmiş başkan Trump, Kongre'nin tasarıyı geçici harcamalar ve afet yardımlarıyla sınırlandırması ve hükümetin borçlanma yetkisini arttırması gerektiğini belirterek, göreve başlayacağı 20 Ocak 2025'ten önce her şeyin müzakere edilmesi ve yapılması gerektiğini dile getirmişti.

        Senatör Bernie Sanders, Elon Musk'ı hedef aldı

        ABD'li Senatör Bernie Sanders, Musk'ın geçici bütçe tasarısını eleştiren paylaşımlarını hedef aldığı X hesabından, Demokrat ve Cumhuriyetçilerin hükümeti finanse etmek için aylarca bu anlaşmayı müzakere ettiğini belirterek, "Dünyanın en zengin adamı Elon Musk, bundan hoşlanmadı. Cumhuriyetçiler itaat edecek mi?" ifadesini kullandı.

        Elon Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu rezil harcama tasarısına oy veren her Temsilciler Meclisi veya Senato üyesi 2 yıl içinde seçimle görevden indirilmeyi hak ediyor." demişti.

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        Musk, ardından paylaştığı başka bir gönderide ise "Kimse dikkat etmiyorken, tasarıyı meclisten geçirmeye çalışıyorlar." ifadesini kullanmıştı.

        Trump'ın muhalefeti, hükümetin kapanma ihtimalini artırdı

        ABD Kongresi, 1 Ekim 2024'te başlayan 2025 mali yılında hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasını önlemeye yönelik ilk geçici bütçe tasarısını eylül ayında onaylamıştı.

        ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe giren geçici bütçe ile 20 Aralık'a kadar hükümete finansman sağlanması öngörülmüştü.

        Söz konusu tarihe sayılı günler kala Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, salı gecesi, hükümete 14 Mart'a kadar finansman sağlanmasını öngören yeni bir bütçe tasarısı üzerinde anlaşmıştı.

        Ancak Trump'ın muhalefeti, tasarının, önemli bir etkiye sahip olduğu Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi'nden geçmesini tehlikeye atarak hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanma riskini artırdı.

        Federal hükümetin kapanması ne demek?

        Amerikan kanunlarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

        Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

        Bu süreçte, hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. "Hayati personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.

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        #beyaz saray
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