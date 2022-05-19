Beyaz Saray'dan Biden'ın gezisi sırasında "nükleer test" uyarısı!

ABD Başkanı Joe Biden Güney Kore ve Japonya'yı kapsayan Asya gezisine hazırlanırken, Beyaz Saray, Kuzey Kore'nin nükleer deneme yapabileceği konusunda uyardı.
Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan verdiği demeçte, "İstihbaratımız, önümüzdeki günlerde Biden'ın bölgeye yaptığı gezi sırasında, Kuzey Kore'nin uzun menzilli füze testi veya bir nükleer testin gerçekleşebileceğini yansıtıyor." dedi.
"TÜM OLASI DURUMLARA HAZIRLANIYORUZ"
Sullivan, " Güney Kore'de veya Japonya'dayken böyle bir provokasyonun gerçekleşmesi olasılığına karşı tüm olası durumlara hazırlanıyoruz." dedi.
Biden, Perşembe günü ülkenin yeni cumhurbaşkanı Yoon Suk-yeol ile görüşmek üzere Güney Kore'ye gidecek. Beyaz Saray basın sekreteri Karine Jean-Pierre, Biden'ın iki Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgeyi ziyaret etmeyeceğini söyledi.
Biden'ın daha sonra ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan'dan oluşan Dörtlü Zirve için pazar günü Japonya'ya gitmesi bekleniyor.
ABD ve Güney Kore istihbaratı, birkaç gündür Kuzey Kore'nin beş yıl içinde ilk kez nükleer deneme yapması olasılığının bulunduğuna dair açıklama yapıyor.
CNN, Pyongyang yakınlarındaki uydu gözetimi altındaki bir fırlatma sahasında yeni füze fırlatma hazırlıklarının gözlemlendiğini aktardı.
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