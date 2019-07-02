02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence henüz bilinmeyen bir nedenle New Hampshire'a yapacağı ziyareti iptal ederek Washington'a geri döndü.
Pence'in Beyaz Saray'a dönüşü ilk olarak 'acil durum' olarak tanımlansa da, daha sonra yetkililer durumun 'acil' olmadığı yönünde açıklamalar yaptı. Pence'in sözcüsü Alyssa Farah tarafından yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcısı'nın Washington'da kalmasını gerektiren bir şeyler oldu. Alarm vermek için bir neden yok. New Hampshire'a yapacağı ziyareti yeniden planlamak için sabırsızlanıyor" ifadelerini kullandı.
Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi ise durumun Başkan Trump veya Pence'in sağlık durumuyla ilgili olmadığını ve bir ulusal güvenlik konusu da olmadığını belirtti.
New Hampshire'da Pence'i bekleyen kalabalığa yapılan duyuruda ise Başkan Yardımcısı'nın uçağının bir 'acil durum çağrısı' nedeniyle geri dönüş yaptığı belirtilmişti. Ancak daha sonra Pence'in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Pence'in uçağının Washington'dan hiç ayrılmadığı ifade edildi.
PUTIN DE TÜM PROGRAMINI İPTAL ETTİ
Pence'in Beyaz Saray'a çağrılmasından kısa bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gün içerisindeki bütün programlarını iptal ederek Savunma Bakanı Şoygu ile bir görüşme planlamıştı.
Rus basını görüşmenin 14 denizcinin öldüğü denizaltı yangını ile ilgili olduğunu belirtirken, görüşmenin içeriğine ilişkin Kremlin'den resmi bir açıklama yapılmadı.
NÜKLEER SIZINTI İDDİALARI
Rus basınından RBC, denizaltının nükleer motorlu olduğu iddiasını ortaya atmıştı ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Sosyal medyada yayılan nükleer sızıntı iddialarının ardından, Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu'ndan bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Rus denizaltı kazasının yaşandığı bölgede yüksek seviyede radyasyon gözlenmediği, Rus meslektaşlarının olayın bir gaz patlaması olduğu yönünde bilgi verdikleri ifade edildi.
TRUMP'IN SAĞLIĞIYLA İLGİLİ SPEKÜLASYONLARA NEDEN OLDU
Beyaz Saray'da yaşanan hareketliliğin ardından sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri 'acil durumun' Trump'ın sağlığıyla ilgili olup olmadığıyla ilgiliydi. Beyaz Saray içerisinden kaynaklar gazetecilere yaptıkları açıklamada konunun Trump'ın ve Pence'in sağlığıyla ilgili olmadığını ifade etti.
Trump'ın gün içerisinde Washington'da olacağı ve planlanmış hiçbir programının olmadığı ifade edildi. Twitter'ı kullanma sıklığıyla bilinen ABD Başkanı, son saatlerde yaklaşan 4 Temmuz kutlamalarıyla ilgili paylaşımlarda bulundu.
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