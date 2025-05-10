Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.390,51 %1,20
        DOLAR 38,7594 %0,35
        EURO 43,6299 %0,44
        GRAM ALTIN 4.143,57 %0,97
        FAİZ 46,97 %-0,32
        GÜMÜŞ GRAM 40,81 %1,25
        BITCOIN 103.839,00 %0,62
        GBP/TRY 51,5851 %0,79
        EUR/USD 1,1250 %0,20
        BRENT 63,91 %1,70
        ÇEYREK ALTIN 6.774,73 %0,97
        Haberler Ekonomi Para Beyaz Saray, ABD'nin Çin'e yönelik tarifeleri tek taraflı olarak düşürmeyeceğini bildirdi - Para Haberleri

        Beyaz Saray, ABD'nin Çin'e yönelik tarifeleri tek taraflı olarak düşürmeyeceğini bildirdi

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'e yönelik gümrük vergilerini tek taraflı olarak indirmeyeceğini, Çin'in de taviz vermesi gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 10:21 Güncelleme: 10.05.2025 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'den Çin'e tarife mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Leavitt, düzenlediği brifingde basın mensuplarının ticaret müzakerelerine dair sorularını da yanıtladı.

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'in hafta sonu İsviçre'de Çin'den temsilcilerle görüşeceğine işaret eden Leavitt, "Başkan Trump'ın da söylediği gibi ABD ve Çin, bir süredir görüşüyorlardı ve şimdi her iki ülkeden ekipler şahsen bir araya gelecekler. Trump ve ticaret ekibinin Amerika için mümkün olan en iyi anlaşmayı sağlamak üzere çalışacağından emin olabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

        Leavitt, ABD'nin düzinelerce ticaret ortağıyla daha görüştüğünü belirterek, Trump'ın Çin ile görüşmeler konusunda Bessent'e güvendiğini söyledi.

        REKLAM

        Trump'ın Çin'den ithalata uygulanan yüzde 145 oranındaki gümrük vergilerini yüzde 80'e düşürmeyi önermesine yönelik soru üzerine Leavitt, "Başkan hala Çin'e yönelik gümrük vergilerini tek taraflı olarak indirmeyeceği yönündeki tutumunu sürdürüyor, onlardan da tavizler görmemiz gerekiyor. Yüzde 80 rakamına gelince, bu Trump'ın ortaya attığı rakamdı. Bu hafta sonu neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.

        Leavitt, müzakereler sonuçlandıktan sonra doğrudan Hazine Bakanı Bessent veya Başkan Trump'ın bilgilendirme yapacağından emin olduğunu ifade etti.

        Dün İngiltere ile varılan ticaret anlaşmasının "detaylar tamamlanmadan açıklandığı" iddiasını reddeden Leavitt, söz konusu anlaşmanın iyi bir anlaşma olduğunu dile getirdi.

        Leavitt, Trump'ın sadece İngiltere için değil, diğer tüm ülkelerle yürüttüğü ticaret müzakerelerinde de yüzde 10'luk temel tarifeyi sürdürmeye kararlı olduğunu kaydetti.

        Trump, bugün Truth Social hesabından Çin'e uygulanması planlanan tarifeye ilişkin öneride bulunmuş, "Çin'e yüzde 80 gümrük vergisi uygulanması uygun görünüyor. Scott Bessent'e kalmış." ifadesini kullanmıştı.

        İsviçre'deki görüşme, Trump'ın Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi uygulamasının ardından iki ülke arasında gerçekleştirilecek ilk resmi yüz yüze temas olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 23 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 23 kent için "sarı" alarm!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Trafikte döner bıçaklı saldırı! O anlar kamerada
        Trafikte döner bıçaklı saldırı! O anlar kamerada
        47 ilde FETÖ operasyonu: 77 tutuklama
        47 ilde FETÖ operasyonu: 77 tutuklama
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Fenerbahçe rahat kazandı!
        Fenerbahçe rahat kazandı!
        Habertürk Anasayfa