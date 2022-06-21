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Beyaz geyiklerin kahverengi yavrusuna Mucize adı verildi

Yayla turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası'ndaki bir işletmeci tarafından sahiplenilen albino (beyaz renkli) geyik ailesinin kahverengi tonlarında yavrusu oldu

21.06.2022 - 13:45 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • Kahramanmaraş kent merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan, endemik bitkilere ve çeşitli canlılara ev sahipliği yapan Başkonuş Yaylası'nda turizm işletmeciliği yapan Serhan Erdoğanyılmaz, yaklaşık 2 yıl önce özel izin aldıktan sonra ikisi dişi 3 geyik temin etti. Kurduğu özel alanda bu hayvanları besleyen Erdoğanyılmaz, vücuttaki bir pigmentin eksikliğine bağlı olarak beyaz renkte dünyaya gelen ve albino özellikleri nedeniyle güneşe çok fazla çıkamayan bu geyikler için gölgelikli ayrı bir alan hazırladı.

  • Geyik çiftinden yaklaşık 10 gün önce yavru alan Erdoğanyılmaz, anne ve babasının aksine kahverengi tonlarına sahip olan bebek geyiğe Mucize adını verdi. Mucize ve ailesi, yaylaya gelen tatilcilerin ilgi odağı oldu. Erdoğanyılmaz, yaptıkları araştırmaya göre albino bir geyikten renkli bir doğum genellikle gerçekleşmediğini ifade etti. Bazı veterinerlerle görüştüklerini ve onların da bu duruma şaşırdıklarını, yavrunun sağlığının ise yerinde olduğunu anlatan Erdoğanyılmaz, şöyle konuştu:

  • "Bütün albino canlılar beyaz olur. Renkli doğum olması normalde pek görülmez. Şimdi onun tekrardan albinoya dönüp dönememesini izliyor olacağız fakat uzmanlar yüksek ihtimal renkli devam edeceğini söylüyorlar. Bunu da bütün misafirlerle izlemeye devam edeceğiz. Burada bir mucize gerçekleşti. Doğan geyiğimiz renkli. Biz de bu mucizeyi, tüm misafirlerimize bu sene ülkemize, şehrimize hayır ve bereket nasip etsin diye algıladık."

  • Erdoğanyılmaz, Mucize'nin sürekli olarak veteriner kontrolüne tabi tutulduğunu belirterek, "Mucize hala annesini emiyor. Mucize'yi burada güneş olmadığı ve sakin zamanlarda dışarı çıkartıyoruz. Fiziksel egzersizlerini yaptırıyoruz. Onun şu an en büyük ihtiyacı olan tek şey sevgi. Anne ve babası yanında. Onun ve ailesinin sağlıklarına ve beslenmesine dikkat ediyor olmamız, onun için en büyük mutluluk kaynağı" diye konuştu.

  • "GENLERDEN KAYNAKLANAN DURUM"

    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Başkanı Zootekni Bölümü Biyometri ve Genetik Anabilim Dalı Başkanı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emin Özköse de albino hayvanlardan nadiren bile olsa farklı renklerde yavruların olabileceğini, bu durumun da anne veya babanın genlerinden kaynaklanan bir durum olduğunu söyledi.

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