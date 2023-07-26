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Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), sektörün 2023’ün ilk 6 ayında aldığı sonuçları değerlendirdi.

İthalatçı ve üretici firmalardan oluşan yerli ve uluslararası üye şirketleriyle Türkiye’de beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörünün yüzde 90’ını temsil eden TÜRKBESD’in paylaştığı bilgilere göre, 2023’ün ilk yarısında 6 ana üründe yurt içi satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 arttı.

TÜRKBESD’e üye firmaların ihracatları ise bu dönemde yüzde 13 oranında düşüş gösterdi.

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, "2023’ün ilk 6 ayı hem küresel ölçekte zorlu ekonomik etkileri hissettiğimiz hem de ülke olarak deprem felaketiyle sarsıldığımız bir dönem oldu. Tüm bu gelişmelerin üretim ve istihdam üzerine negatif etki etmesini iç satışlarımızda büyüme sağlayarak büyük ölçüde engelledik. Üretim seviyemizi yüzde 2’lik bir daralmayla geçtiğimiz yıl ile hemen hemen aynı seviyelerde tutmayı başardık" dedi.

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'İÇ PİYASAYI RİSKE ATABİLECEK DÜZENLEMELERİ ENDİŞE İLE İZLİYORUZ'

Yılın ilk 6 ayında TÜRKBESD üyesi firmalarının ihracat ve yurt içi satışlardan oluşan toplam satışlarının yüzde 6 oranında gerilediğine dikkat çeken Sığın, "Dış piyasalardaki daralmanın ihracatımız üzerindeki olumsuz etkileri sürüyor. Bu düşüşü Haziran sonuna kadar iç satışlar büyük oranda dengeledi. Enflasyon nedeniyle iç pazarda tüketim harcamaları arttı ve bu satışlara olumlu yansıdı. Üretim ve istihdam yapımızı bugüne dek bu sayede koruyabildik" dedi.

İç piyasadaki olumlu seyrin devamının sektör için önemli olduğunu anlatan Sığın, "Bu nedenle iç piyasada oluşan dinamizmi riske atabilecek, kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, kredi faiz ve komisyonlarının artırılması veya vergi düzenlemelerinin gündeme alınması gibi gelişmelerin, üretim ve istihdam yapımızı zorlamasından endişe ediyoruz" diye konuştu.

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, fiyatların arttığı dönemde tüketicinin daha düşük özellikli ve daha az teknolojik ürünlere ilgi gösterdiğinden de bahsederek, "Pazarın yüzde 98’i yerli üretim ürünlerden oluşuyor. Pazar raporları, giriş segment ürünlerin satışlarının arttığını gösteriyor" bilgilerini paylaştı.

'AB İLE UYUMLU EMİSYON TİCARET SİSTEMİ KURULMALI'

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı ise, Ekim ayı itibariyle raporlama dönemi başlayacak AB sınırda karbon düzenlemesi kapsamdaki ürünlerin kullanıcısı bir endüstri olarak, uygulamanın tedarik operasyonlarını etkileme potansiyeli taşıdığını belirtti ve süreci yakından takip ettiklerinin altını çizdi.

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Raporlama dönemi akabinde kapsamının genişletilmesi durumunda gündeme gelecek risklere dikkat çeken Özkadı, "Ülkemizde AB ile uyumlu bir ETS (Emisyon Ticaret Sistemi) hayata geçirilmesi ve oluşan fonun özel sektörün yeşil dönüşümüne aktarılması kritiktir" dedi.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz, TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi, Semir Kuseyri, TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Keskinkılıç, TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı

Özkadı, konuşmasında demiryolu yatırımlarının ülkemiz açısından taşıdığı kritik öneme değinerek, "AB’nin Net-Sıfır Sanayi inisiyatifini de dikkate aldığımızda tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilirlik odaklı işbirlikleri giderek daha da önem kazanıyor. Hem ülkemizin coğrafi konumunu güçlendirmesi hem de küresel ısınma ile ilgili alınması gereken acil önlemler gereği demiryolu taşımacılığının geliştirmesi stratejik bir adım olacaktır" ifadelerini kullandı.

YASSI ÇELİKTE FİYAT ARTIŞI

Beyaz eşya sektörünün maliyetlerinin önemli bir kısmını yassı çeliğin oluşturduğunu dile getiren TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz ise, küresel gelişmeler kaynaklı arz ve talep dengesizliklerinin yassı çelik ürünlerinde fiyat artışlarına neden olabildiğini bildirdi.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri de, sektör için önemli bir gündem maddesi olan ikiz dönüşüme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, dönüşüm sürecinde atılacak adımların hem yeni yatırımların çekilmesini sağlayacağını hem de maliyet avantajı sağlayarak ihracatta rekabetçiliği artıracağını belirtti.