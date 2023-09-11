Beyaz Elma Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Beyaz Elma Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Beyaz Elma Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Beyaz Elma Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

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Beyaz elma fidanı yetiştirme süreci ve dayanıklılığı göz önünde bulundurulduğunda bir takım avantajlara sahiptir. Çok soğuk iklimlere adaptasyon yeteneği ve hastalıklara karşı direnci onu görünür kılmıştır. Örneğin Rusya’nın Doğu Sibirya bölgesi hariç birçok yerinde kolaylıkla yetiştirilebilir. Bu yazımızda beyaz elma fidanının ne zaman dikileceğinden bakımına, ne kadar sürede büyüğünden ne zaman meyve vereceğine kadar her şeyi ele alacağız.

Beyaz Elma Fidanı Genel Özellikleri

Beyaz elma fidanları, genellikle soğuk iklim koşullarında daha iyi performans gösterir. Bu fidanlar tatlı, hafif asidik ve oldukça sulu meyveler üretir. Beyaz elma ağaçları genellikle yüksek oranda antioksidan ve lif içerir. Yaz elması olarak bilinen beyaz elma temmuz ayında meyve vermeye başlar.

Beyaz Elma Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Beyaz alma fidanı özellikle soğuk ve karlı iklimlerde dirençli olmasıyla bilinir. Yağışın yoğun olduğu iklimlerde sonbaharda, kar yağışının az olduğu bölgelerde ise ilkbahar mevsiminde dikilir.

Beyaz Elma Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

Beyaz elma fidanı yetiştirmek biraz sabır ve dikkat gerektiren bir süreçtir. Aşağıda bu sürecin detaylarını adım adım açıklayacağız:

Toprak Seçimi: Beyaz elma fidanları için en uygun toprak türü, iyi drenaj özelliklerine sahip, hafif asidik ila nötr pH seviyesine sahip topraklardır. Toprak analizi yaparak, toprağın hangi besin maddelerinin eksik olduğunu belirleyebilirsiniz.

Fidan Seçimi: Sağlıklı bir beyaz elma fidanı seçmek, gelecekteki verim için kritiktir. Fidanın gövdesi düzgün, yaprakları yeşil ve zararsız olmalıdır. Ayrıca, fidanın anaçla uyumlu olduğundan emin olun.

Dikim Zamanı: Genellikle, sonbaharın sonları veya ilkbaharın ilk günleri beyaz elma fidanının dikimi için en uygun zamanlardır. Ancak, bu yörenin iklim şartlarına bağlı olarak değişebilir.

Dikim İşlemi: Dikilecek çukur, fidanın kök boyutlarına göre ayarlanmalı, genellikle derinliği 40-50 cm ve genişliği 30-40 cm olacak şekilde olmalıdır. Kökleri doğrudan toprakla temas ettirerek fidanı dikkatlice yerleştirin ve toprakla doldurun. Dikim sonrası bolca su verin.

Beyaz Elma Fidanı Dikim Aralığı

Bu fidanlar genellikle birbirine en az 4-6 metre mesafeyle dikilmelidir. Dikim aralığı, ağaçların sağlıklı bir şekilde büyümesini ve meyve vermesini sağlar.

Beyaz Elma Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

Beyaz elma fidanları genellikle haftada bir kez sulanır. Ancak bu, toprağın nem seviyesine ve hava koşullarına bağlı olarak değişebilir.

Beyaz Elma Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Beyaz elma fidanı ne zaman meyve verir sorusu bu farklı türü bahçesinde yetiştirmeyi düşünenlerin oldukça merak ettiği bir sorudur. Beyaz elma fidanları dikildikten 4-6 yıl sonra meyve vermeye başlar. Ancak bu süreç, bakım koşullarına ve iklim şartlarına göre değişiklik gösterebilir. İyi bakıldığı takdirde beyaz elma ağaçları 25 yıl boyunca meyve verebilir.

Beyaz Elma Fidanı Hangi Ay Dikilir?

Beyaz elma fidanı soğuk iklimlerde iyi gelişir ve yüksek verim verir. Bu sebeple kar yağışı bu fidanının gelişiminde kritik önemdedir. Kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde beyaz elma fidanı sonbahar aylarında, yağışın az yerlerde ise ilkbahar aylarında ideal olarak dikilebilir.

Beyaz Elma Fidanı Bakımı

Beyaz elma fidanı hastalıklara ve soğuğa karşı dirençli olmasıyla bilinir. Yine de bazı bakım gereksinimleri bulunmaktadır. Şimdi bunları inceleyelim:

Sulama: İlk yıl boyunca, haftada en az bir kez olmak üzere düzenli sulama yapılmalıdır. Ancak, toprak nemini kontrol ederek sulama ihtiyacını belirlemek daha sağlıklıdır. Sulama soğuk iklimlerde köklerin donmasını önler.

Gübreleme: Dikimden 3-4 hafta sonra ilk gübrelemeyi yapabilirsiniz. Bunun için dengeli bir meyve ağacı gübresi kullanabilir veya organik seçenekler tercih edebilirsiniz.

Budama: İlk yıl, ana dalı oluşturmak için diğer dalları budayabilirsiniz. İkinci yılda ve sonraki yıllarda, meyve verimi için dengeli bir dal yapısı oluşturacak şekilde budama yapılmalıdır.

Hastalık ve Zararlı Kontrolü: Beyaz elma fidanları, güve, yaprak bitleri, elma çiçeği böceği ve yaprak kurdu ile mücadele gerektirebilir. Bunun için biyolojik mücadele yöntemlerini veya kimyasal ilaçları kullanabilirsiniz.

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