Bergamot Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Bergamot Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Bergamot Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Bergamot Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

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Bergamot, narenciye ailesinin bir üyesi olan ve en çok esansiyel yağı, meyvesi ve yapraklarıyla bilinen özel bir bitkidir. Birçok kültürel ve ticari uygulamada kullanılır, özellikle çay ve parfüm endüstrisinde. Hemen herkesin bildiği bilhassa çaylarımızda severek tükettiğimiz bergamot nasıl bir bitkidir? İşte bu yazımızda bergamot fidanının nasıl yetiştirileceğinden ne zaman dikileceğine, ne kadar sürede büyüdüğünden ne zaman meyve vereceğine kadar her şeyi sizlerle paylaşacağız.

Bergamot Bitkisi Genel Özellikleri

Bergamot, aslında bir narenciye türüdür ve bu nedenle limon, portakal ve greyfurt ile aynı familyadan gelir. Meyvesi turunçgil bir kokuya sahip olup, limon ve greyfurt arasında bir çeşit melez olarak kabul edilir. Ayrıca bergamot meyvesinin esansiyel yağı çeşitli aromaterapi ürünlerinde kullanılır.

Bergamot Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Bergamot fidanının açık köklü yapıdaki yetiştiriciliği yapılmamaktadır. Bu sebeple kapalı yani tüplü kök yapısındaki formalarıyla dikim yapılmalıdır. Tüplü fidanlar açık kök yapıdaki fidanların aksine yılın 12 ayı dikilebilir. Dikimden önce toprağı hazırlamak ve fidanın uyum sağlayacağı bir yer seçmek önemlidir.

Bergamot Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

Bergamot fidanının yetiştirilmesi, birkaç önemli adıma dikkat edilmesi gereken bir süreçtir. İşte bergamot fidanı yetiştirilmesi ile ilgili temel püf noktaları:

Toprak Seçimi: Bergamot fidanı, iyi drene edilmiş, hafif asidik veya nötr pH değerine sahip toprakları tercih eder. İdeal pH aralığı 6-7 arasındadır. Toprağınızın pH'ını ölçtükten sonra, gerektiğinde organik madde veya kireç ekleyerek pH'ı dengeleyebilirsiniz.

Dikim Zamanı ve Yeri: İdeal dikim zamanı ilkbaharın başları veya sonbaharın ilk aylarıdır. Fidanı dikerken, güneş alan, ancak çok sıcak olmayan bir yer seçmeye özen gösterin. Fidanlar arasında en az 3-4 metre mesafe olmalıdır.

Dikim Aşaması: Fidanı dikerken, kök bölgesi toprak seviyesine eşit olacak şekilde yerleştirin. Dikim çukurunu, fidanın kök topu boyutunun iki katı genişliğinde ve derinliğinde açın. Dikimden sonra bolca su verin.

Bergamot Fidanı Dikim Aralığı

Bergamot fidanlarını dikerken, aralarında en az 3-4 metre mesafe olması gerekir. Bu mesafe, ağaçların yeterli güneş ışığı alabilmeleri ve havalandırılmaları için önemlidir. Ayrıca, bu aralık ağaçların sağlıklı bir şekilde büyümesi için de gereklidir. Diğer yandan dikim aralığı hastalıkların yayılmasının önüne geçmek için önemlidir.

Bergamot Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

Genç bergamot fidanları haftada 2-3 kez sulanmalıdır. Ancak, bitki büyüdükçe ve kök sistemi güçlendikçe, bu sıklık haftada 1-2 kez sulamaya düşebilir. Fazla su, kök çürüklüğüne yol açabileceği için dikkatli olunmalıdır.

Bergamot Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Bergamot fidanı ne zaman meyve verir sorusu uygun iklimde bu ağacı yetiştirmeyi düşünenlerin oldukça merak ettiği bir konudur. Bergamot fidanı, ilk meyvesini genellikle dikildikten 3-4 yıl sonra vermeye başlar. Ancak, tam anlamıyla olgunlaşması ve düzenli olarak meyve vermesi yaklaşık 5-7 yılı bulabilir. Elbette bu süreç, toprak kalitesi, iklim koşulları ve yeterli bakım gibi birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Bergamot Fidanı Hangi Ay Dikilir?

Bergamot fidanının kapalı kök formdaki yapılarıyla 12 ay boyunca dikimi yapılabilir.

Bergamot Fidanı Bakımı

Bergamot fidanının bakımı, özellikle gençken oldukça önemlidir. Özel iklim ve toprak isteği olan bergamot fidanı bakımında aşağıdaki hususlara dikkat etmek önemlidir.

Sulama: İlk birkaç hafta boyunca fidanı düzenli olarak sulayın. Daha sonra, toprak kuru olduğunda sulamayı sürdürebilirsiniz.

Gübreleme: Bergamot fidanı, yavaş salınımlı bir narenciye gübresi ile yılda bir veya iki kez gübrelenmelidir. Ayrıca, bitkinin ilk yıllarında daha fazla azot ihtiyacı olacaktır.

Budama: Budama, ağacın formunu korumak ve hava dolaşımını iyileştirmek için önemlidir. Genellikle ilkbaharda yapılır, meyve verimini artırmak için gerektiğinde yaz aylarında da hafif bir budama yapabilirsiniz.

Hastalık ve Zararlılar: Bergamot, tipik narenciye hastalıkları ve zararlılarına karşı duyarlıdır. Yaprak bitleri, örümcek akarları ve mantar hastalıkları gibi sorunları önlemek için gerektiğinde doğal ilaçlar kullanabilirsiniz.

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